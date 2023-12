Schmid distanzierte sich in Kurz-Prozess von Ex-Kanzler

Wien - Der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid ist am Montag im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss als Zeuge befragt worden. Konkret geht es um dessen Rolle bei der Besetzung der Staatsholding ÖBAG. Kurz wird vorgeworfen, seine Rolle und das Verhältnis zu Schmid dabei im U-Ausschuss kleingeredet zu haben. Schmid distanzierte sich gleich zu Beginn der Verhandlung von Kurz und widersprach dessen Aussagen.

Guterres-Appell zum Schlussspurt der Klimakonferenz in Dubai

Dubai - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Staaten im Schlussspurt der Weltklimakonferenz COP28 dazu aufgerufen, sich zusammenzuraufen und den fossilen Ausstieg zu beschließen. "Jetzt ist es an der Zeit für maximalen Ehrgeiz und maximale Flexibilität", sagte Guterres in Dubai. "Minister und Verhandlungsführer müssen willkürliche rote Linien, festgefahrene Positionen und Blockadehaltungen hinter sich lassen." Am Montag wurden neue Entwürfe für den Abschlusstext erwartet.

16-Jähriger plante Anschlag gegen Wiener Synagoge

Wien/Steyr - Wegen des dringenden Verdachts von Terrorplänen gegen eine Synagoge ist vergangene Woche ein 16-Jähriger in Oberösterreich festgenommen worden. Das haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, am Montag in einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben. Am Wochenende sei es auch zu Hausdurchsuchungen gekommen, so der Minister. Der Jugendliche befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Zwei Tote und ein Verletzter durch Schüsse in der Schweiz

Sitten - Schüsse haben Montagfrüh in der Schweizer Gemeinde Sitten zwei Tote und einen Verletzten gefordert. Eine Fahndung laufe, teilte die Walliser Kantonspolizei auf ihrer Webseite mit. Laut den Ermittlern feuerte ein Verdächtiger - ein bisher nicht identifizierter Mann - mehrere Schüsse an zwei verschiedenen Orten in der Stadt mit rund 35.000 Einwohnern im Kanton Wallis ab. In der Stadt selbst sowie im gesamten Gebiet des Kantons laufe in Großeinsatz.

Feiern zu 75 Jahren Menschenrechtserklärung in Genf

Genf - Mit einem Aufruf zu mehr Solidarität hat der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, an die Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 75 Jahren erinnert. Er eröffnete am Montag in Genf ein zweitägiges Forum, bei dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft anlässlich des Jahrestags über Errungenschaften und Herausforderungen diskutieren. Unter anderem nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen daran teil.

380 Menschen starben seit Jahresbeginn im Straßenverkehr

Wien - Die Zahl der Verkehrstoten, die während der beiden Coronajahre 2020 und 2021 niedriger war, steigt nun wieder: Seit Jahresbeginn bis 10. Dezember zählte das Innenministerium nach vorläufigen Daten nunmehr schon 380 Tote im Straßenverkehr. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 358 Verkehrstote gewesen, 2021 - damals bestanden wegen der Covid-19-Pandemie zeitweise und regional noch Ausgangs- bzw. Verkehrsbeschränkungen - 345.

75 Prozent der Typ-2-Diabetes-Fälle vermeidbar

Wien - Durch eine gesunde Lebensweise können mindestens 75 Prozent der Typ-2-Diabetes-Fälle vermieden werden. Überwiegend pflanzlicher Ernährung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Diese entfaltet ihre schützenden Effekte aber nur dann, wenn nicht nur der Verzehr tierischer, sondern auch industriell verarbeiteter und stark zuckerhaltiger Lebensmittel reduziert wird. Das zeigt eine neue Studie vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien.

Aus für geschlechtsverändernde OPs bei Kindern gefordert

Wien - Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) hat am Montag von Justiz- und Gesundheitsministerium mehr Tempo beim Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor medizinisch nicht notwendigen Eingriffen gefordert. Schon 2021 hätten sich per Initiativantrag alle Parteien im Nationalrat für ein Aus von geschlechtsverändernden Operationen bei Kindern ausgesprochen. Es sei nun höchste Zeit, dass das entsprechende Gesetz in Begutachtung geschickt werde, forderte Achitz per Aussendung.

