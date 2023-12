COP28-Beschlussentwurf ruft zu Umstieg weg von Fossilen auf

Dubai - Bei der Weltklimakonferenz in Dubai (OP28) liegt nun ein Kompromiss-Beschlussentwurf vor, der zu einem "Übergang" weg von fossilen Energien aufruft. Damit wurde der am Mittwochfrüh in Dubai vorgelegte Text in langwierigen Verhandlungen im Vergleich zum vorherigen Entwurf nachgeschärft. Zahlreiche Länder setzten sich aber nicht mit ihrer Forderung durch, einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu vereinbaren.

Selenskyj wirbt im US-Kongress für neue Militärhilfen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Washington um dringend benötigte US-Militärhilfen für sein von Russland angegriffenes Land gebeten, ist bei wichtigen Entscheidungsträgern aber auf taube Ohren gestoßen. Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, machte nach seinem Treffen mit Selenskyj am Dienstag deutlich, dass sich an der Linie der Republikaner nichts geändert habe.

Gesundheitsreform im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat startet in seine letzte Plenarwoche im Kalenderjahr. Größter Beschluss ist die Gesundheitsreform, die mehr Geld ins System pumpt, vor allem für den niedergelassenen und den spitalsambulanten Bereich. Zudem verliert die Ärztekammer beim Stellenplan ihr Vetorecht. Weiters auf der Tagesordnung finden sich Anreize für längeres Arbeiten, etwa über einen höheren Bonus, wenn man neben der Pension weiter arbeitet.

Handels-KV - Warnstreiks und "kleine Aktionen" geplant

Wien - Angesichts der stockenden Handels-KV-Verhandlungen plant die Gewerkschaft GPA am Mittwoch und Donnerstag befristete Streiks und "verschiedenste kleine Aktionen". Am Freitagnachmittag startet dann die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Handelskollektivvertrag. Das Angebot der Arbeitgeber für eine Erhöhung der Gehälter um 8 Prozent ohne soziale Staffelung hatte die Gewerkschaft bei der fünften KV-Runde nicht akzeptiert.

Mordprozess um mit 19 Messerstichen getötete Frau

Wien - Mit 19 Messerstichen soll ein 35-jähriger Mann am 3. Juli 2023 in Wien-Ottakring seine um sieben Jahre jüngere Ehefrau getötet haben. Danach sprang der gebürtige Syrer aus dem Fenster, überlebte aber den Sturz aus der im ersten Stock gelegenen Wohnung des Ehepaares. Am Mittwoch wird gegen ihn wegen Mordes am Landesgericht für Strafsachen verhandelt. Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

UNO-Generalversammlung für Waffenstillstand im Gazastreifen

New York/Wien - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich mit großer Mehrheit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in dem Gaza-Konflikt ausgesprochen. 153 Mitgliedsländer stimmten für die Resolution, 23 enthielten sich. Zehn Staaten stimmten dagegen, darunter Österreich, die USA und Israel. Resolutionen der Generalversammlung sind nicht bindend, spiegeln aber die globale Sicht wider.

