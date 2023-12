Handels-KV - Warnstreiks auch im Lebensmittel-Großhandel

Wien - Bei den heute von der Gewerkschaft organisierten Warnstreiks wird neben dem Einzelhandel auch der Großhandel bestreikt. Es gebe zwei- bis dreistündige Streiks an mehreren Standorten des Lebensmittel-Großhändlers Transgourmet sowie bei dm, Interspar und Spar, hieß es von der Gewerkschaft GPA zur APA. Bei Metro wurden Betriebsversammlungen abgehalten. Die genaue Zahl der bestreikten Betriebe und Streikteilnehmer gab die Gewerkschaft nicht bekannt.

"Übergang" weg von fossilen Energien bei COP28 beschlossen

Dubai - Die UNO-Klimakonferenz in Dubai hat mit einem Kompromiss auf ein Schlussdokument ein Ende gefunden, in dem erstmals die Abkehr von den fossilen Energiequellen Kohle, Öl und Gas Erwähnung gefunden hat. Der Präsident der COP28, Sultan Al Jaber (Vereinigte Arabischen Emirate), bezeichnete die Einigung als "historisch". Der Abschlusstext zum "Global Stocktake" würde die Pariser Klimaziele in Reichweite halten, also die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Neue Lieferung Paxlovid vom Gesundheitsministerium bestellt

Wien - Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch weitere Packungen des rar gewordenen Covid-Medikaments Paxlovid bestellt. "Die neue Lieferung wird bereits in den nächsten Tagen in allen österreichischen Apotheken verfügbar sein", teilte Ressortchef Johannes Rauch (Grüne) mit. Der Hersteller Pfizer könne die nötigen Stückzahlen unmittelbar liefern. Insgesamt handle es sich um 18.000 Packungen, die in unterschiedlichen Tranchen abgerufen werden können, hieß es auf APA-Nachfrage.

Israel will Krieg gegen Hamas auch im Alleingang fortsetzen

New York/Wien - Israel wird seinem Außenminister Eli Cohen zufolge den Krieg gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas auch ohne internationale Unterstützung fortsetzen und lehnt eine Waffenruhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. "Israel wird den Krieg gegen die Hamas mit oder ohne internationale Unterstützung fortsetzen", erklärte Cohen am Mittwoch.

Mordprozess um mit 19 Messerstichen getötete Frau

Wien - Ein 35-jähriger Mann hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht zugegeben, am 3. Juli 2023 in Wien-Ottakring seine um sieben Jahre jüngere Ehefrau mit einem 32,5 Meter langen Küchenmesser getötet zu haben. "Sie war die Liebe seines Lebens", sagte Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger. Allerdings sei die 28-Jährige in einen anderen Mann verliebt gewesen und habe seinen Mandanten verlassen wollen. Da habe dieser zugestochen.

ÖVP für Hilfe für Kreditnehmer, aber gegen Grünen-Vorschlag

Wien - Die ÖVP ist grundsätzlich offen für den Vorschlag der Grünen, Betroffenen von variabel verzinsten Immobilienkrediten zu helfen. Der Entwurf des grünen Parlamentsklubs, der eine Umwandlung eines variabel verzinsten Kredits in einen Fixkredit vorsieht, sei aber kein Thema, präzisierte eine Sprecherin des ÖVP-Klubs gegenüber der APA die Aussagen von ÖVP-Klubchef August Wöginger im Pressefoyer.

Doppelmordverdächtiger junger Wiener erstmals vor Gericht

Wien - Der 17-Jährige, der sich zu Wochenbeginn der Polizei gestellt und zugegeben hat, im Sommer in Wien zwei wohnungslose Männer getötet und eine Frau ohne feste Unterkunft verletzt zu haben, hat sich am Mittwoch wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten müssen. Dieser Prozesstermin war lange vor der Festnahme des Burschen fixiert worden. Es ging dabei nicht um die Tötungsdelikte, sondern einen gegen die Mutter gerichteten gewalttätigen Angriff.

Deutsche Regierung will CO2-Preis erhöhen

Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einer Einigung der Ampel-Koalition auf das Budget 2024 Kürzungen und Einsparungen angekündigt, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. "Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen", sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Die Spitzen von SPD, FDP und Grünen wollen etwa den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien anheben.

Wiener Börse vor Fed-Zinscheidung leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiter mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX hielt gegen 14.50 Uhr mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 3.315,94 Punkten. Viele Anleger dürften derzeit die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten. Ein Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, von den begleitenden Kommentaren erhoffen Börsianer aber Hinweise auf Zinssenkungen im kommenden Jahr.

