20 Jahre Haft für Mord an Ehefrau in Wien-Ottakring

Wien - Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwoch am Landesgericht wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil er am 3. Juli 2023 in Wien-Ottakring seine um sieben Jahre jüngere Ehefrau mit einem 32,5 Meter langen Küchenmesser getötet hatte. Er versetzte ihr insgesamt 19 Stiche, der letzte ging direkt ins Herz. Die Frau hatte keine Überlebenschance. Der Mann war nach der Tat in selbstmörderischer Absicht vom Dach seines Wohnhauses 14 Meter in die Tiefe gesprungen. Er überlebte.

Handels-KV - Warnstreiks auch im Lebensmittel-Großhandel

Wien - Bei den heute von der Gewerkschaft organisierten Warnstreiks wird neben dem Einzelhandel auch der Großhandel bestreikt. Es gebe zwei- bis dreistündige Streiks an mehreren Standorten des Lebensmittel-Großhändlers Transgourmet sowie bei dm, Interspar und Spar, hieß es von der Gewerkschaft GPA zur APA. Bei Metro wurden Betriebsversammlungen abgehalten. Die genaue Zahl der bestreikten Betriebe und Streikteilnehmer gab die Gewerkschaft nicht bekannt.

Israel will Krieg gegen Hamas auch im Alleingang fortsetzen

New York/Wien - Israel wird seinem Außenminister Eli Cohen zufolge den Krieg gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas auch ohne internationale Unterstützung fortsetzen und lehnt eine Waffenruhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. "Israel wird den Krieg gegen die Hamas mit oder ohne internationale Unterstützung fortsetzen", erklärte Cohen am Mittwoch.

Israel griff 250 Ziele im Gazastreifen binnen 24 Stunden an

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat trotz breiter Zustimmung zu einer UNO-Resolution für eine sofortige humanitäre Waffenruhe eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 250 Stellungen im Gazastreifen angegriffen. Soldaten hätten am Dienstag "präzise Angriffe auf Terrorziele" aus der Luft, am Boden und vom Meer aus durchgeführt, teilte das Militär am Mittwoch mit. Auch Terroristen, die aus dem Viertel Shejaiya Raketen Richtung Israel abfeuern wollten, seien beschossen worden.

Ampel schließt Haushaltsloch - Merz fordert Vertrauensfrage

Berlin - Vier Wochen nach dem historischen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich die deutsche Ampel-Regierung verständigt, wie sie das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 schließen will. Geplant sind Einsparungen und Kürzungen, die auch die Verbraucher bei den Strom-, Gas und Benzinpreisen treffen. Die Schuldenbremse wird im nächsten Jahr zunächst nicht ausgesetzt, aber es bleiben Hintertüren offen.

ÖVP für Hilfe für Kreditnehmer, aber gegen Grünen-Vorschlag

Wien - Die ÖVP ist grundsätzlich offen für den Vorschlag der Grünen, Betroffenen von variabel verzinsten Immobilienkrediten zu helfen. Der Entwurf des grünen Parlamentsklubs, der eine Umwandlung eines variabel verzinsten Kredits in einen Fixkredit vorsieht, sei aber kein Thema, präzisierte eine Sprecherin des ÖVP-Klubs gegenüber der APA die Aussagen von ÖVP-Klubchef August Wöginger im Pressefoyer.

Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG) weiter "in Koordinierung"

Wien - Das Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG), mit dem Gasversorger ab 1. Jänner 2024 verpflichtet werden sollen, Erdgas schrittweise durch festgelegte Quoten an Biogas zu ersetzen, dürfte sich nach monatelanger Verzögerung auf der Zielgeraden befinden, befindet sich aber weiter in türkis-grüner Koordination. Die Begutachtung des EGG-Entwurfs ist bereits Ende März zu Ende gegangen.

Neue Lieferung Paxlovid vom Gesundheitsministerium bestellt

Wien - Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch weitere Packungen des rar gewordenen Covid-Medikaments Paxlovid bestellt. "Die neue Lieferung wird bereits in den nächsten Tagen in allen österreichischen Apotheken verfügbar sein", teilte Ressortchef Johannes Rauch (Grüne) mit. Der Hersteller Pfizer könne die nötigen Stückzahlen unmittelbar liefern. Insgesamt handle es sich um 18.000 Packungen, die in unterschiedlichen Tranchen abgerufen werden können, hieß es auf APA-Nachfrage.

