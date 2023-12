EU-Gipfel für Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Brüssel - Der EU-Gipfel in Brüssel hat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beschlossen. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag mit. Auch mit Bosnien werden Beitrittsgespräche eröffnet, sobald die nötigen Bedingungen erfüllt sind. Die Kommission soll im März Bericht erstatten. Georgien erhält EU-Kandidatenstatus. Ungarns Premier Viktor Orban verließ bei der Abstimmung den Raum.

LASK verabschiedet sich mit 1:2 gegen Toulouse aus Europa

Linz - Die internationale Reise des LASK ist am Donnerstag zu ihrem Ende gekommen. Im letzten Spiel von Europa-League-Gruppe E mussten sich die Linzer zuhause dem FC Toulouse mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und landeten in der Abschlusstabelle auf Rang vier. Selbst ein Sieg hätte den Linzern allerdings nicht gereicht, weil Union Saint-Gilloise im Parallelspiel gegen Liverpool mit 2:1 gewann.

Putin nennt neutrale Ukraine als Bedingung für Frieden

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seinem Krieg gegen die Ukraine den neutralen Status und eine Entmilitarisierung des Landes als Bedingungen für ein Ende der Kampfhandlungen genannt. "Der Frieden kommt dann, wenn wir unsere Ziele erreicht haben", sagte der Kremlchef am Donnerstag bei seiner großen Pressekonferenz zum Jahresende. Ein Ziel ist demnach der Verzicht der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der NATO.

Druck auf Israel zu Zurückhaltung im Gaza-Krieg wächst

Gaza - Knapp zehn Wochen nach Beginn des Gaza-Kriegs wächst der Druck auf Israel, in seinem Kampf gegen die islamistische Hamas mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Auch die Kritik an Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland wird lauter. Einem Bericht zufolge halten die USA bereits Waffenlieferungen zurück, aus Sorge, sie könnten in die Hände radikaler Siedler gelangen. Großbritanniens Außenminister David Cameron kündigte Einreiseverbote für radikale Siedler an.

U-Ausschüssen fehlt nur noch ein Schritt

Wien - Die beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind nun so gut wie fix. Sowohl das gemeinsame Verlangen von SPÖ und FPÖ als auch jenes von der ÖVP wurden am Donnerstagabend vom Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats abgesegnet. Eingesetzt sind die beiden Ausschüsse mit dem Aufruf der Materien morgen im Plenum, eine Formalie.

Hamas-Anschläge auf jüdische Einrichtungen? - Festnahmen

Rotterdam - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Berlin und im niederländischen Rotterdam vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas festnehmen lassen. Wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, sollen sie nach Waffen gesucht haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten. Die Festnahmen seien in Zusammenarbeit mit niederländischen Ermittlungsbehörden erfolgt, hieß es.

Innsbrucks Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Anzengruber abgewählt

Innsbruck - In Innsbruck ist der Wahlkampf offenbar schon voll entbrannt: Am Donnerstag wurde einmal mehr ein Vizebürgermeister abgewählt. Ex-ÖVP-Politiker Johannes Anzengruber, der zuletzt eine eigene Kandidatur bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im April 2024 angekündigt hatte, wurde von einer Mehrheit im Stadtparlament u.a. bestehend aus ÖVP, FI (Für Innsbruck) und FPÖ des Amtes enthoben. Damit wurde in dieser Periode zum dritten Mal ein Vizestadtchef "abberufen".

