Wien - Nach Warnstreiks und Kundgebungen der Gewerkschaft haben die Sozialpartner am Freitagnachmittag einen neuerlichen Anlauf für einen neuen Handelskollektivvertrag genommen. Es ist bereits die sechste Runde. Die Gespräche könnten sich bis in die späten Abendstunden ziehen, zumal die Fronten zuletzt verhärtet waren.

Wien - Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, ist am Freitag zum zweiten Mal im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss als Zeuge vor Gericht erschienen. Bei der Befragung durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) blieb Schmid bei seiner bisherigen Linie. Alle Entscheidungen seien in enger Abstimmung mit Kurz oder dessen Leuten erfolgt.

Jerusalem/Gaza - Trotz lauter werdender internationaler Rufe nach Zurückhaltung hat Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen am Freitag fortgesetzt. Im Norden des Gebiets stiegen Rauchwolken auf, in Khan Younis im Süden gab es nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums "Dutzende Getötete und Verletzte". Die USA, einer der wichtigsten Verbündeten Israels, wiesen eine langfristige Besetzung des Gazastreifens durch Israel als unangemessen zurück.

Genf - Die Schweiz und die Europäische Union wollen im kommenden Jahr ihre Differenzen überwinden und ein Rahmenabkommen zur Regelung ihrer Beziehungen abschließen. Dieses Ziel setzten sich beide Seiten einer gemeinsamen Erklärung zufolge, die am Freitag veröffentlicht wurde. Die Schweiz hatte im Jahr 2021 die Verhandlungen über dieses Kooperationsabkommen wegen Unstimmigkeiten über Zuwanderung und andere Themen abgebrochen. Nun soll ein neuer Anlauf genommen werden.

Wien - Die in finanzielle Turbulenzen geratene Immobiliengruppe Signa verkauft eine Perle aus dem Luxusportfolio: Das Haus am Graben 19 in der Wiener Innenstadt, das den Gourmettempel "Meinl am Graben" ebenso beherbergt wie die Österreich-Zentrale des US-Technologiekonzerns Google, geht an den Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer, wie das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Der Kaufpreis liege mit kolportierten 80 Mio. Euro unter dem Verkehrswert.

London - Er selbst sieht sich als Reformer der Medienlandschaft und "Drachentöter": Prinz Harry hat im Prozess um Telefon-Hacking und andere illegale Recherchemethoden einen wichtigen Sieg gegen den britischen "Mirror"-Verlag errungen. Journalisten der Blätter "Daily Mirror", "Sunday Mirror" und "People" hatten durch Abhören von Telefonnachrichten Informationen über Harrys Privatleben erlangt und als Schlagzeilen vermarktet.

Wien/Aurora/Graz - Ein Fertigungswerk des Automobilzulieferers Magna soll "temporär" von einem Zweischicht- auf einen Einschichtbetrieb umgestellt werden. Die Mitarbeiter wurden am Freitag informiert, bestätigte ein Sprecher von Magna der APA einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung". Laut dieser seien von der "Personalanpassung" rund 450 Mitarbeiter betroffen - Magna bestätigte diese Zahl nicht. Auch nannte Magna keine konkrete zeitliche Dauer dieser Maßnahme.

Wien - Öl- und Gasheizungen werden im Neubau mit 2024 verboten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Nationalrat am Freitagnachmittag gefällt. Für bereits laufende Geschäftsfälle und Verfahren, die nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln sind, sind in der Vorlage zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz Übergangsbestimmungen vorgesehen. Einzig die FPÖ stimmt gegen die Vorlage.

