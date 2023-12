Israelischer Soldat an Grenze zum Libanon getötet

Beirut/Tel Aviv - Auf den von Israel annektierten Golanhöhen sind bei einem Drohnenangriff aus dem Libanon ein israelischer Soldat getötet und zwei weitere verletzt worden. Die mit Sprengstoff beladene Drohne sei in den Ort Margaliot eingeschlagen, bestätigte die israelische Armee Samstagabend auf Anfrage. Israels Luftabwehr habe in der Früh ein zweites feindliches Flugobjekt aus dem Libanon abfangen können, teilte das Militär mit. Als Reaktion seien Ziele im Libanon angegriffen worden.

Netanyahu deutet Gespräche über Geisel-Freilassung an

Oslo/Paris - Nach der versehentlichen Tötung von drei Geiseln durch israelische Soldaten hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angedeutet, dass neue Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln laufen. Israels Offensive im Gazastreifen habe dazu beigetragen, dass es im November ein Teilabkommen zur Freilassung von Geiseln gegeben habe, sagte er am Samstag vor Journalisten. "Die Anweisungen, die ich dem Verhandlungsteam gebe, beruhen auf diesem Druck, ohne den wir nichts haben."

61 Migranten bei Schiffsunglück vor Libyen gestorben

Tripolis - Bei einem Schiffsunglück vor der Küste Libyens sind am Samstag Dutzende Migranten ertrunken. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte, kamen bei dem "tragischen" Unglück 61 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Unter Berufung auf Überlebende hieß es, dass sich insgesamt 86 Menschen auf dem Boot befunden hatten. Es war in der Stadt Zwara in See gestochen.

Ukraine nimmt RBI von schwarzer Liste der Kriegsunterstützer

Kiew (Kyjiw)/Wien - Die ukrainische Regierung stuft die Raiffeisen Bank International (RBI) nicht mehr als internationale Unterstützerin des russischen Aggressionskrieges ein. Der bisherige Status sei "ausgesetzt", teilte die Nationale Agentur für Korruptionsvorbeugung (NASK) der Ukraine am Samstagabend auf ihrer Internetseite mit. Beobachter vermuteten einen Zusammenhang mit den jüngsten EU-Beschlüssen zur Unterstützung der Ukraine.

Serbien wählt ein neues Parlament

Belgrad - In Serbien wird am Sonntag zum fünften Mal innerhalb von elf Jahren ein neues Parlament gewählt. Als klarer Favorit gilt die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS). Die bis Mai von Präsident Aleksandar Vučić geleitete Partei dürfte laut Umfragen rund 40 Prozent der Stimmen erhalten. Größter Herausforderer der Vučić-Partei dürfte die prowestliche Koalition "Serbien gegen die Gewalt" sein. Sie kommt bei Umfragen auf etwas mehr als ein Viertel der Stimmen.

US-Zerstörer im Roten Meer schoss 14 Drohnen ab

Zürich - Ein US-Kriegsschiff im Roten Meer hat mehr als ein Dutzend vom Jemen aus abgefeuerte Drohnen abgefangen. Die 14 "Einweg-Angriffsdrohnen" seien abschossen worden, ohne dass es Berichte über Schäden an Schiffen oder Verletzte gegeben habe, erklärte das US-Militärkommando für den Nahen Osten (Centcom) am Samstag im Onlinedienst X, vormals Twitter. Die Drohnen seien aus Gebieten im Jemen abgefeuert worden, die von den Houthi-Milizen kontrolliert werden, hieß es weiter.

