Starker Rückgang bei Asylanträgen in Österreich

Wien - Der Rückgang bei den Asylanträgen im Vergleich zum Vorjahr verstärkt sich in Richtung Jahresende. Laut Zahlen des Innenministeriums wurden im November 2.537 Asylansuchen in Österreich gestellt. Das ist der antragsschwächste Monat dieses Jahres und ein Rückgang im Vergleich zu November 2023 um gut 9.400 Anträge. Insgesamt wurden heuer in den ersten elf Monaten 56.178 Asylanträge gestellt, das ist ein Rückgang um 47 Prozent.

Viel Vertrauen in Gesundheits-NGOs, wenig in Klimaaktivisten

Wien - Nichtregierungsorganisationen - kurz NGOs - genießen in Österreich sehr hohes Vertrauen. Das zeigt ein neuer OGM/APA-Vertrauensindex, für den vom 11. bis 13. Dezember 1.000 Personen online befragt wurden. Die besten Werte erreichen dabei mit Rotem Kreuz, Krebshilfe, Clowndoctors, Ärzte ohne Grenzen und der St.-Anna-Kinderkrebsforschung medizinische Hilfsorganisationen. Am anderen Ende der Skala landeten die Klimaaktivisten von Letzter Generation und Fridays For Future.

Über ein Dutzend Tote bei Unwetter an argentinischer Küste

Buenos Aires - Bei einem Unwetter an der argentinischen Atlantikküste sind durch den Einsturz des Daches eines Sportklubs mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Ein heftiger Sturm hatte am Samstag das Dach des Gebäudes in der Hafenstadt Bah�a Blanca kollabieren lassen, wie die Behörden mitteilten. In der Anlage fand ein Schlittschuh-Wettbewerb statt. Unter den Trümmern befänden sich weiterhin Menschen, teilte das Bürgermeisteramt mit. Die Feuerwehr setzte ihre Bergungsarbeiten fort.

WHO: Katastrophale medizinische Versorgungslage in Gaza

Gaza - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Gaza-Krieg auf die weiter katastrophale medizinische Versorgungslage in dem abgeriegelten Küstenstreifen hingewiesen. Das schwer beschädigte Shifa-Krankenhaus sei nur "minimal funktionsfähig" und müsse dringend zumindest die grundlegendsten Funktionen wieder aufnehmen können, "um die Tausenden von Menschen, die lebensrettende medizinische Versorgung benötigen, weiter zu versorgen", erklärte die WHO am Sonntag in einer Mitteilung.

Serbien wählt ein neues Parlament

Belgrad - In Serbien wird am Sonntag zum fünften Mal innerhalb von elf Jahren ein neues Parlament gewählt. Als klarer Favorit gilt die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS). Die bis Mai von Präsident Aleksandar Vučić geleitete Partei dürfte laut Umfragen rund 40 Prozent der Stimmen erhalten. Größter Herausforderer der Vučić-Partei dürfte die prowestliche Koalition "Serbien gegen die Gewalt" sein. Sie kommt bei Umfragen auf etwas mehr als ein Viertel der Stimmen.

Papst feiert 87. Geburtstag

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am heutigen Sonntag seinen 87. Geburtstag. Aus der ganzen Welt trafen Glückwünsche für das katholische Kirchenoberhaupt im Vatikan ein. Der italienische Staatschef Sergio Mattarella gratulierte dem Pontifex im Namen aller Italienerinnen und Italiener zum Geburtstag. Glückwünsche kamen auch von der italienischen Bischofskonferenz CEI. Trotz seines hohen Alters und seiner gesundheitlichen Probleme denkt der Pontifex nicht an einen Rücktritt.

