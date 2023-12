Keine KV-Einigung: Neue Proteste im Handel ab Montagfrüh

Wien/Graz/Ansfelden - Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel kommt es gleich Montagfrüh zu neuen Arbeitnehmer-Protesten, zum Teil auch im öffentlichen Raum. So werden jeweils ab 07:30 Uhr Streiks im Center West in Graz und im Gewerbepark Ansfelden (Oberösterreich) durchgeführt. Das kündigte die Gewerkschaft GPA am Sonntag auf Anfrage der APA an. In Graz kommt es demnach in der Früh auch zu Aktionen auf der Wiener- und Weinzöttlstraße.

Serbien wählt ein neues Parlament

Belgrad - In Serbien haben am Sonntag Parlaments- und Kommunalwahlen begonnen. Zum fünften Mal innerhalb von elf Jahren wird ein neues Parlament gewählt. Als klarer Favorit gilt die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS). Die bis Mai von Präsident Aleksandar Vučić geleitete Partei dürfte laut Umfragen rund 40 Prozent der Stimmen erhalten. Größter Herausforderer der Vučić-Partei dürfte die prowestliche Koalition "Serbien gegen die Gewalt" sein.

Zwei Jugendliche nach Unfall und Brand auf S2 in Wien tot

Wien - Zwei Jugendliche haben ihr Leben bei einem Unfall und anschließendem Vollbrand des Pkws in der Nacht auf Sonntag auf der Wiener Nordrand Schnellstraße S2 verloren. Drei junge Burschen sollen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wenige Meter vor der Tangentenauffahrt unterwegs gewesen sein, als der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über das PS-starke Auto verlor und ins Schleudern geriet. Innerhalb kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Flammen, wie Einsatzkräfte berichteten.

Landau hinterfragt angesichts Signa Umgang mit Steuermitteln

Wien - Der scheidende Caritas-Präsident Michael Landau hinterfragt angesichts der Schieflage der Signa und einzelnen bereits erfolgten Pleiten im Firmengeflecht von Rene Benko den Umgang mit öffentlichen Mitteln in Österreich. "Ich gehe davon aus, dass erhebliche Beträge bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern landen werden", sagte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Wenn es um Armutsbekämpfung gehe falle ihm aber auf, mit welcher Präzision man jeden Euro verteidigen müsse.

Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Rakete ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat am Sonntag mit dem Start einer ballistischen Rakete die Spannungen in der Region befeuert. Die Kurzstrecken-Rakete sei in Richtung Meer vor der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstabschef mit. Japans Küstenwache ging davon aus, dass das Projektil ins Meer gestürzt ist. Nur Minuten nach dem Start warf das Verteidigungsministerium in Pjöngjang "Schurken" in den USA und in Südkorea rücksichtslose militärische Aktionen vor.

40 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Tel Aviv - Israel hat seine Angriffe im Gazastreifen am Wochenende intensiviert, auch um mit Blick auf die verbliebenen Geiseln den Druck auf die radikal-islamische Hamas weiter zu erhöhen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben vom Sonntag mindestens 40 Menschen getötet. In dem gesamten Küstenstreifen kam es nach Angaben von Augenzeugen und der Hamas zu heftigen Kämpfen.

Über ein Dutzend Tote bei Unwetter an argentinischer Küste

Buenos Aires - Bei einem heftigen Unwetter an der argentinischen Atlantikküste sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Bürgermeister der Ortschaft Bah�a Blanca, Federico Susbielles, in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter, mit.

Kämpfe im Sudan ausgeweitet - 500.000 Menschen auf Flucht

Khartum - Im Bürgerkrieg im Sudan haben das Vorrücken paramilitärischer Einheiten unter Führung des ehemaligen Vize-Machthabers Mohammed Hamdan Daglo und die Ausweitung der Kämpfe eine neue Fluchtwelle ausgelöst. Wie die Nichtregierungsorganisation International Rescue Committee (IRC) am Sonntag mitteilte, ist die Region um Wad Madani südöstlich der Hauptstadt Khartum stark betroffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red