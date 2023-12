Israel und Hamas laut Insider offen für Feuerpause

Gaza - Israel und die Hamas sind nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen offen für eine Feuerpause. Allerdings seien Details einer möglichen Vereinbarung weiter strittig. Zuvor hatte die israelische Armee eigenen Angaben zufolge den bisher größten Tunnel der Hamas im Gazastreifen freigelegt. Er befindet sich nur wenige hundert Meter von einem wichtigen Grenzübergang entfernt und ist so groß, dass kleine Fahrzeuge darin fahren können, wie ein AFP-Fotograf berichtete.

Papst verurteilt israelischen Angriff auf Pfarre in Gaza

Gaza/London - Nach tödlichen Schüssen auf Mitglieder der katholischen Gemeinde in Gaza wächst die Kritik an Israel. Papst Franziskus verurteilte bei seinem Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom den Angriff auf die beiden Frauen. Den Beschuss der Pfarrgebäude in Gaza und die Beschädigung der dortigen Niederlassung von Mutter-Teresa-Schwestern bezeichnete er als laut Kathpress "sehr schwerwiegende und schmerzhafte Nachrichten".

Keine KV-Einigung: Neue Proteste im Handel ab Montagfrüh

Wien/Graz/Ansfelden - Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel kommt es gleich Montagfrüh zu neuen Arbeitnehmer-Protesten, zum Teil auch im öffentlichen Raum. So werden jeweils ab 07:30 Uhr Streiks im Einkaufszentrum Shopping Nord in Graz und im Gewerbepark Ansfelden (Oberösterreich) durchgeführt. Das kündigte die Gewerkschaft GPA am Sonntag auf Anfrage der APA an. In Graz kommt es demnach in der Früh auch zu Aktionen auf der Wiener- und Weinzöttlstraße.

Starregisseur Wolfgang Glück im Alter von 94 verstorben

Wien - Er hat den Aufschwung des österreichischen Films im Alleingang angedeutet, lange bevor Virgil Widrich, Stefan Ruzowitzky, Götz Spielmann oder sein Schüler Michael Haneke bei den Oscars zu Ehren kamen: 1987 wurde Wolfgang Glück für "38 - Auch das war Wien" für einen Academy Award nominiert - der Höhepunkt einer arbeitsreichen Karriere. Am Mittwoch (13.12.) ist der Filmemacher im Alter von 94 Jahren in Wien verstorben, wie Tochter Judith Glück am Sonntag der APA bestätigte.

Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Rakete ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat am Sonntag mit dem Start einer ballistischen Rakete die Spannungen in der Region befeuert. Die Kurzstrecken-Rakete sei in Richtung Meer vor der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstabschef mit. Japans Küstenwache ging davon aus, dass das Projektil ins Meer gestürzt ist. Nur Minuten nach dem Start warf das Verteidigungsministerium in Pjöngjang "Schurken" in den USA und in Südkorea rücksichtslose militärische Aktionen vor.

Kämpfe im Sudan ausgeweitet - 500.000 Menschen auf Flucht

Khartum - Im Bürgerkrieg im Sudan haben das Vorrücken paramilitärischer Einheiten unter Führung des ehemaligen Vize-Machthabers Mohammed Hamdan Daglo und die Ausweitung der Kämpfe eine neue Fluchtwelle ausgelöst. Wie die Nichtregierungsorganisation International Rescue Committee (IRC) am Sonntag mitteilte, ist die Region um Wad Madani südöstlich der Hauptstadt Khartum stark betroffen.

