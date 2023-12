SNS feiert klaren Wahlsieg in Serbien

Belgrad - Die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) feiert einen klaren Wahlsieg bei den Wahlen für das serbische Parlament. Wie die für ihre präzisen Hochrechnungen bekannte NGO CESID Sonntagabend mitteilte, erreichte die SNS nach Auszählung von 65,1 Prozent der Stimmen 46,6 Prozent, was 129 Mandate und somit eine absolute Mehrheit bedeuten würde. An zweiter Stelle steht die prowestliche Oppositionskoalition "Serbien gegen die Gewalt" mit 23 Prozent der Stimmen.

Israel und Hamas laut Insider offen für Feuerpause

Gaza - Israel und die Hamas sind nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen offen für eine Feuerpause. Ägypten und Katar würden allerdings auf einer Beschleunigung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen und der Öffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom bestehen, bevor die Verhandlungen beginnen könnten, hieß es am Sonntag von zwei Personen aus dem Sicherheitsapparat in Kairo. Katar hatte bereits vor Wochen einen damals auch umgesetzten einwöchigen Waffenstillstand ausgehandelt.

Sieger der Präsidentschaftswahl in Ägypten wird verkündet

Kairo - Nach der dreitägigen Präsidentschaftswahl in Ägypten wird in dem nordafrikanischen Land am Montag das offizielle Endergebnis erwartet. Nach vorläufigen Auszählungsergebnissen liegt Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi deutlich vorn, wie die staatliche Nachrichtenseite Ahram am Sonntag berichtete. Ein erneuter Sieg Al-Sisis, der 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam, gilt als sicher.

Letzte Einkaufswoche vor Weihnachten startet mit Protesten

Wien/Graz/Ansfelden - Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel kommt es in der letzten Einkaufswoche vor Weihnachten gleich ab Montagfrüh zu neuen Arbeitnehmerprotesten. Jeweils ab 7.30 Uhr gibt es Streiks im Einkaufszentrum Shopping Nord in Graz und im Gewerbepark Ansfelden in Oberösterreich, kündigte die Gewerkschaft GPA am Sonntag auf Anfrage der APA an. In Graz kommt es demnach in der Früh auch zu Aktionen auf der Wiener- und Weinzöttlstraße.

Ex-Finanzminister Löger im Zeugenstand bei Kurz-Prozess

Wien - Prominent besetzt geht der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss weiter. Am Montag ist der ehemalige ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger im Zeugenstand. Er soll darüber Auskunft geben, wie viel er bei Besetzungen der ÖBAG-Spitze tatsächlich mitzureden hatte. Kurz wird vorgeworfen, seine Rolle bei Personalia im U-Ausschuss kleingeredet zu haben.

Kämpfe in südrussischer Region Belgorod

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Ortschaften in der russischen Region Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine sind am Sonntag unter Beschuss geraten. Während russische Medien von einem Angriff regulärer ukrainischer Einheiten berichteten, sprach der ukrainische Militärgeheimdienst von einem unerwarteten Angriff durch "Gegner des Kreml-Regimes". Eine unabhängige Klärung war nicht möglich.

AfD gewann erstmals Bürgermeisterwahl in deutscher Stadt

Dresden - Die rechtspopulistische "Alternative für Deutschland" (AfD) stellt erstmals den Bürgermeister einer Stadt in Deutschland. AfD-Kandidat Tim Lochner hat sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Pirna (Sachsen) im zweiten Wahlgang gegen Kontrahenten von der CDU und den Freien Wählern durchgesetzt, wie die Stadt am Abend bekannt gab. Der sächsische Verfassungsschutz hatte die Landes-AfD erst vor wenigen Tagen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Starregisseur Wolfgang Glück im Alter von 94 verstorben

Wien - Er hat den Aufschwung des österreichischen Films im Alleingang angedeutet, lange bevor Virgil Widrich, Stefan Ruzowitzky, Götz Spielmann oder sein Schüler Michael Haneke bei den Oscars zu Ehren kamen: 1987 wurde Wolfgang Glück für "38 - Auch das war Wien" für einen Academy Award nominiert - der Höhepunkt einer arbeitsreichen Karriere. Am Mittwoch (13.12.) ist der Filmemacher im Alter von 94 Jahren in Wien verstorben, wie Tochter Judith Glück am Sonntag der APA bestätigte.

