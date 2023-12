Richter muss Sicherstellung von Handys genehmigen

Wien - Die Sicherstellung von Mobiltelefonen und anderen Datenträgern ohne davor erfolgte richterliche Genehmigung ist laut einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) verfassungswidrig. Damit wurde dem Antrag eines Kärntner Unternehmers stattgegeben, gegen den wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wurde. Das Gericht hat bis Ende 2024 eine Frist zur Reparatur der Regelung gesetzt, die Politik kündigte eine rasche Umsetzung an.

Signa verkauft Chrysler Buidling und Medienbeteiligungen

Wien - Im Zuge der milliardenschweren Insolvenz der Immobiliengesellschaft Signa Holding hat heute, Dienstag, die erste Gläubigerversammlung am Handelsgericht Wien stattgefunden. Sanierungsverwalter Christof Stapf legte einen Zwischenbericht vor. Er habe die gesamte Geldgebarung an sich gezogen und mit der Datenanalyse begonnen. Erste Vermögenswerte wie das Chrysler Building in New York, die Medienbeteiligungen und der Privatjet der Firma werden verkauft.

Neuer Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel

Khan Yunis (Khan Younis)/Tel Aviv/Genf - Die islamistische Hamas hat am Dienstag wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. In der Küstenstadt Tel Aviv wurde das erste Mal seit mehreren Tagen Raketenalarm ausgelöst, wie die israelische Armee mitteilte. Es gab zunächst keine Berichte zu Verletzten. Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der islamistischen Hamas, bekannten sich zu den Angriffen.

Koalition gegen Angriffe im Roten Meer nimmt Gestalt an

Sanaa/Manama/Brüssel - Die internationale Koalition gegen Angriffe der pro-iranischen Houthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer nimmt Gestalt an: Großbritannien meldete am Dienstag, der britische Zerstörer "HMS Diamond" sei im Roten Meer eingetroffen und habe sich dort drei US-Zerstörern und einer französischen Fregatte angeschlossen. Das italienische Verteidigungsministerium erklärte, eine Fregatte solle noch am Dienstag ins Rote Meer entsandt werden, um sich an der Koalition zu beteiligen.

Serienbankräuber in Wien finanzierten Drogen und Luxushotels

Wien - Die Wiener Polizei hat am vergangenen Freitag zwei Pärchen erwischt, die in den vergangenen Wochen die Ermittler mit einer Serie von Überfällen auf Banken und eine Tankstelle in Atem gehalten hatten. Mit der eigentlich mageren Beute - der Gesamtschaden aller sechs Delikte lag im mittleren fünfstelligen Bereich - finanzierten die Verdächtigen Drogengeschäfte und -konsum, aber auch ein bisschen High Life. So mieteten sie sich nach den Coups teilweise in Luxushotels ein.

Tot geborgenes Kind in Deutschland ist vermisste Zweijährige

Bingen - Das tot aus einem Fluss im schwäbischen Bingen in Deutschland geborgene Kind ist das seit Sonntagabend vermisste Mädchen. Die Zweijährige sei identifiziert worden, bestätigte die Polizei in Ravensburg am Dienstag auf Anfrage. Die Polizei geht bisher nicht von einem Verbrechen aus. "Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis auf eine Straftat und haben auch keine konkreten Ermittlungen gegen irgendjemanden eingeleitet", sagte Polizeisprecher Christian Sugg am Dienstag.

Putin sieht Scheitern des Westens gegen Russland in Ukraine

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin sieht den Westen mit seinen Versuchen gescheitert, Russland eine strategische Niederlage in der Ukraine zuzufügen. Das Ziel sei zerschmettert worden durch die "wachsende Kraft unserer Streitkräfte und Rüstungsproduktion", sagte Putin am Dienstag in Moskau bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums vor Militärs und Vertretern aus Politik, Kirche und Gesellschaft.

Schülerzahlen stiegen durch Ukraine-Krieg

Wien - Zu Beginn des Schuljahrs 2022/23 gab es in Österreichs Schulen rund 1,16 Mio. Kinder und Jugendliche und damit 19.300 bzw. 1,7 Prozent mehr als im Schuljahr davor. Vor allem in den allgemeinbildenden Pflichtschulen gibt es ein Plus. Zurückzuführen ist das vorwiegend auf die Migration aus der Ukraine ab dem Frühjahr 2022, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Statistik Austria.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red