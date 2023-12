Sturmtief "Zoltan" sorgt für zahlreiche Einsätze

St. Pölten/Salzburg/Wien - Auch in der Nacht auf Samstag hat Sturmtief "Zoltan" die Einsatzkräfte von Tirol bis Niederösterreich gefordert. Im Land unter der Enns rückten die Helfer 130 Mal aus, teilte Franz Resperger vom NÖ-Feuerwehrlandeskommando mit. In Oberösterreich waren 5.000 Feuerwehrleute bei 470 Einsätzen, in Salzburg 2.000 bei 500 Einsätzen. Zahlreiche Straßensperren und Murenabgänge wurden in Tirol registriert. In OÖ waren bis zu 14.000 und in Salzburg bis zu 5.000 Haushalte ohne Strom.

Israel setzt auch nach UNO-Resolution Gaza-Offensive fort

Gaza/Jerusalem - Auch nach der Resolution des UNO-Sicherheitsrats zu humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen hat Israel seine Offensive am Samstag fortgesetzt. Die von der Hamas kontrollierten Behörden meldeten schweren Beschuss in mehreren Städten. Die israelische Armee erklärte, in der Stadt Gaza einen "strategischen" Tunnelkomplex zerstört und "Terroristen eliminiert" zu haben. Nach Angaben der UNO sollen bei einem Luftangriff womöglich mehr als 70 Verwandte getötet worden sein.

Maurer sieht Halten von drei Mandaten als Ziel für EU-Wahl

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hofft, dass die Grünen bei der EU-Wahl "so stark wie möglich" sind und ihre Abgeordnetenzahl halten: "Drei Mandate sind natürlich das Ziel", sagte sie im APA-Interview. Über die Spitzenkandidatur werde beim Bundeskongress im Februar entschieden. Klimaaktivistin Lena Schilling sei "eine beeindruckende Person", meinte Maurer, fügte aber an: "Es gibt auch andere Menschen." ÖVP und SPÖ sieht sie "in einem teilweise bedauernswerten Zustand".

Ukraine: Russische Angriffe bei Awdijiwka abgewehrt

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew neue Angriffe der russischen Truppen bei der Stadt Awdijiwka im Gebiet Donezk und am linken Dnipro-Ufer abgewehrt. Russland versuche weiter, mit seinen Truppen Awdijiwka einzukreisen, teilte der Stab in Kiew am Samstag mit. "Unsere Kämpfer halten die Verteidigung standhaft und fügen den Besatzern bedeutende Verluste zu", hieß es in der Mitteilung weiter.

Putin-Kritikerin von Präsidentenwahl ausgeschlossen

Moskau - Die ehemalige Fernsehjournalistin Jekaterina Dunzowa darf bei der Präsidentenwahl in Russland kommenden März nicht gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten. Grund seien Fehler in ihrem Antrag auf Registrierung als Kandidatin, teilte die Zentrale Wahlkommission am Samstag mit. Die Ex-Journalistin wollte für das Ende des Krieges in der Ukraine und die Freilassung politischer Gefangener eintreten.

Sechs türkische Soldaten im Nordirak getötet

Ankara - Bei einem Angriff auf einen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak sind nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums sechs Soldaten getötet worden. Wie das Ministerium am Samstag mitteilte, wurde der Stützpunkt in der Nähe von Hakurk am Freitagabend von Kämpfern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) angriffen. Dabei sei auch ein Soldat verletzt worden. Ein als Reaktion auf den Angriff gestarteter Militäreinsatz in der Region dauere noch an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red