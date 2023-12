Sturmtief "Zoltan" sorgt für zahlreiche Einsätze

St. Pölten/Salzburg/Wien - Sturmtief "Zoltan" hat die Einsatzkräfte auch am Beginn des Wochenendes von Tirol bis Niederösterreich gefordert. Im Land unter der Enns rückten die Feuerwehren von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag 650 Mal aus, teilte Franz Resperger vom Landeskommando NÖ mit. Auch in mehreren anderen Bundesländern kamen die Helfer nicht zur Ruhe. Probleme bereiteten Stromausfälle und in Ober- und Niederösterreich nach Niederschlägen auch Hochwasser.

Suchaktion nach Lawinenabgang im Tiroler Pitztal

St. Leonhard im Pitztal - Im Tiroler Pitztal ist am Samstag nach einem Lawinenabgang um 14.30 Uhr eine Suchaktion nach möglichen Verschütteten gestartet worden. Am Roppenkopf im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal wurden in der Nähe des Lawinenkegels Einfahrtsspuren von Skiern entdeckt, bestätigte die Polizei der APA einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Näheres war vorerst nicht bekannt, die Suchaktion dauerte bis in den Abend hinein an.

Fünf Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Brasilien

Sao Paulo - In Brasilien sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein vierjähriges Kind. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr Samstagfrüh im Landesinneren des Bundesstaats S�o Paulo in der Gemeinde Jaboticabal. Unter den Opfern sind neben dem Kind drei Männer und eine Frau, wie die brasilianische Zeitung "Folha de S�o Paulo" unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

Mögliche Unregelmäßigkeiten bei Serbien-Wahl untersucht

Belgrad - Eine knappe Woche nach der Parlamentswahl in Serbien hat die Staatsanwaltschaft die Polizei ersucht, Hinweisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten nachzugehen. Anhand der von den Polizisten gesammelten Erkenntnisse solle dann festgestellt werden, ob genügend Anhaltspunkte für die Einleitung von Ermittlungen vorlägen, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Belgrad am Samstag. Beigefügt wurde ein Video, das zwei Frauen zeigen soll, die sich über Stimmenkauf unterhalten.

Putin-Kritikerin von Präsidentenwahl ausgeschlossen

Moskau - Die ehemalige Fernsehjournalistin Jekaterina Dunzowa darf bei der Präsidentenwahl in Russland kommenden März nicht gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten. Grund seien Fehler in ihrem Antrag auf Registrierung als Kandidatin, teilte die Zentrale Wahlkommission am Samstag mit. Die Ex-Journalistin wollte für das Ende des Krieges in der Ukraine und die Freilassung politischer Gefangener eintreten. Unterdessen nominierten die Kommunisten Politveteran Nikolai Charitonow.

Sechs türkische Soldaten im Nordirak getötet

Ankara - Bei einem Angriff auf einen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak sind nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums sechs Soldaten getötet worden. Wie das Ministerium am Samstag mitteilte, wurde der Stützpunkt in der Nähe von Hakurk am Freitagabend von Kämpfern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) angriffen. Dabei sei auch ein Soldat verletzt worden. Ein als Reaktion auf den Angriff gestarteter Militäreinsatz in der Region dauere noch an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red