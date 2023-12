Hoffen auf Einigung im Handels-KV in siebenter Runde

Wien - Die Sozialpartner unternehmen seit Mittwochnachmittag einen weiteren Anlauf für einen neuen Kollektivvertrag im Handel. Es ist bereits die siebente Verhandlungsrunde. Die Arbeitnehmervertreter zeigten sich im Vorfeld der Gespräche optimistisch, heute eine Einigung zu schaffen, wie es aus der Gewerkschaft GPA gegenüber der APA hieß. Sie fordert einen gestaffelten Gehaltsabschluss zwischen 8,48 und 9,38 Prozent. Das letzte Angebot der Arbeitgeber lag bei 8 Prozent.

Deutscher Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot

Offenburg - Der frühere deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Der 81-Jährige starb nach langer schwerer Krankheit. Er war in seiner langen politischen Laufbahn Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.

Erdogan vergleicht Netanyahu mit Hitler

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu im Zusammenhang mit dem Gazakrieg mit Adolf Hitler verglichen. "Sie haben schlecht über Hitler geredet", sagte Erdogan am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Aber was ist der Unterschied zu Hitler? Sie bringen uns dazu, Hitler zu vermissen. Ist das, was dieser Netanyahu tut, weniger als das, was Hitler tat? Das ist es nicht."

Abbas: Krieg in Gaza ist "mehr als ein Vernichtungskrieg"

Kairo/Gaza - Der Gaza-Krieg ist nach Worten des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas "mehr als ein Vernichtungskrieg". In einem Interview mit dem ägyptischen Fernsehsender ON am Dienstagabend sagte er: "Unser Volk hat noch nie einen solchen Krieg erlebt, nicht einmal bei der Nakba-Katastrophe von 1948." Der Begriff Nakba (Katastrophe) bezieht sich auf die Flucht und Vertreibung von Palästinensern im ersten Nahost-Krieg 1948.

44.741 Covid-19-Krankenstände in der Woche vor Weihnachten

Wien - 44.741 bei der Gesundheitskasse ÖGK versicherte Personen sind in der Vorwoche (Kalenderwoche 51) mit Covid-19 im Krankenstand gewesen. Das waren um rund 14,52 Prozent weniger als in der Woche davor, als 52.338 Personen nicht arbeitsfähig waren, allerdings um 110,53 Prozent mehr als in der vorletzten Kalenderwoche 2022. Damals waren in der Woche vor Weihnachten 21.252 Männer und Frauen bei der ÖGK krank gemeldet.

Türkei "neutralisierte" PKK-Terroristen in Syrien und Irak

Istanbul - Das türkische Militär hat erneut Luftangriffe gegen mutmaßliche Kurdenmilizen im Norden Syriens und im Irak geflogen. Es wurden 71 Ziele angegriffen, wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte. Dabei seien 59 "Terroristen neutralisiert" worden. In der Regel meint die Regierung in Ankara damit, dass Menschen getötet, verletzt oder gefangen genommen wurden.

Nach Felssturz: Tiroler Ortsteil weiter nicht erreichbar

Fließ - Nach einem Felssturz in der Nacht auf Sonntag ist der Ortsteil Hochgallmigg der Gemeinde Fließ in Tirol (Bezirk Landeck) mit rund 250 Bewohnern am Mittwoch weiterhin auf dem Straßenweg nicht erreichbar gewesen. Wie bereits in den Tagen zuvor, führten Bundesheerhubschrauber Versorgungsflüge durch, unter anderem mit Lebensmitteln und Medikamenten. Die Dauer der Sperre war indes vorerst weiter unklar.

Russland verkaufte Öl heuer großteils nach China und Indien

Moskau - Russland hat im zu Ende gehenden Jahr fast sein gesamtes Öl nach China und Indien verkauft. Allein der Anteil Chinas liege bei etwa 45 bis 50 Prozent, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch. Der Anteil Indiens sei innerhalb von zwei Jahren von fast null auf 40 Prozent gestiegen. "Früher gab es praktisch keine Lieferungen nach Indien", sagte Nowak dem staatlichen TV-Sender Rossija-24.

