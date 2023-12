Frau bei Vergewaltigung in Wien schwer verletzt

Wien - Eine 58-jährige Frau ist in der Nacht auf den Stefanitag auf der Straße in Wien-Floridsdorf brutal vergewaltigt und schwer verletzt worden. Die Polizei, die den Fall aus kriminaltaktischen Gründen erst am heutigen Donnerstag bekannt gab, hat wenige Stunden nach der Tat zwei Verdächtige festgenommen. Der Rumäne und der Italiener (beide 22 Jahre alt) konnten über das Handy des Opfers, das sie geraubt hatten, in einer Wohnung in der Brigittenau geortet werden.

Signa Prime reichte Insolvenzantrag ein

Wien - Die Signa Prime Selection AG, die wichtigste Tochter im Firmengeflecht des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko, hat am Donnerstag am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Laut Gläubigerschützern liegen die Passiva bei rund 4,5 Mrd. Euro, die Aktiva bei rund 1,3 Mrd. Euro. 300 Gläubiger und 28 Arbeitnehmer seien betroffen.

Pleiten: Benko-Firmen erobern die Negativ-Stockerlplätze

Wien - Auf den Negativ-Spitzenplätzen der Pleiten mit den höchsten Passiva haben sich zum Jahresende 2023 die Ereignisse überschlagen - dank des Immobiliengeflechts Signa. Es zeichnet sich ab, dass das Stockerl ab dem morgigen Freitag von Signa-Firmen des vermeintlichen Immobilienmasterminds Rene Benko voll gemacht sein wird. Gemeinsam werden Signa Holding, Signa Prime und Signa Development dann Passiva deutlich im zweistelligen Milliardenbereich angehäuft haben.

30 Versorgungsflüge in Tiroler Ortsteil nach Felssturz

Fließ - Nach einem Felssturz in der Nacht auf Sonntag bleibt der Ortsteil Hochgallmigg der Gemeinde Fließ in Tirol (Bezirk Landeck) mit rund 250 Bewohnern vorerst weiter von der Außenwelt abgeschnitten - zumindest auf dem Straßenweg. Die Arbeiten am betroffenen Hang dauerten auch am Donnerstag an, eine nächste Lageeinschätzung finde am Freitag statt, teilte das Land mit. Indes wurden seit dem 25. Dezember bereits rund 30 Versorgungsflüge mit einem Bundesheerhubschrauber durchgeführt.

Rumänien sieht Einigung mit Österreich im Schengen-Streit

Bukarest/Wien - Rumänien, Bulgarien und Österreich haben laut den Regierungen in Bukarest und Sofia ein "politisches Übereinkommen" über die Schengen-Erweiterung erzielt. Demnach würden Bulgarien und Rumänien ab März 2024 den Schengen-Rechtsbestand an ihren Luft- und Seegrenzen anwenden, teilte das rumänische Innenministerium am Mittwoch mit. Aus dem Innenministerium in Wien hieß es am Donnerstag lediglich, dass man derzeit weiter verhandle.

UNO prangert israelische Gewalt im Westjordanland an

Genf/Ramallah - Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, ist besorgt über die Lage im von Israel besetzten Westjordanland. Er rief Israel am Donnerstag in Genf auf, "die ungesetzlichen Tötungen und die Gewalt der Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung zu beenden". Sein Büro hat den Tod von 300 Palästinensern dokumentiert, die im Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem zwischen dem 7. Oktober und dem 27. Dezember ums Leben kamen, geht aus einem neuen Bericht hervor.

Hamas: 50 Tote bei jüngsten israelischen Angriffen

Gaza/Tel Aviv - Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge 50 Palästinenser getötet worden. Betroffen seien Beit Lahia im Norden, Khan Younis im Süden und Maghazi im Zentrum des dicht besiedelten Küstengebiets, teilte das von der radikal-islamischen Hamas-Organisation kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Donnerstag mit.

