In der Südsee hat das neue Jahr schon begonnen

Bairiki - Auf einem Atoll in der Südsee hat 2024 schon begonnen. Die etwa 7.300 Bewohner von Kiritimati, das zum Kiribati-Archipel gehört, waren weltweit die Ersten, die um 11.00 Uhr MEZ das neue Jahr begrüßten. Die Inselrepublik Kiribati, die mehrere Zeitzonen hat, erstreckt sich mitten im Südpazifik entlang des Äquators.

Israels Armee stürmt Hamas-Hauptquartier im Süden Gazas

Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der islamistischen Hamas in Khan Younis im Süden des Gazastreifens gestürmt. Darin habe sich auch die Geheimdienstzentrale der Terrororganisation befunden, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in der Nacht auf Sonntag. Der Krieg wird laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch Monate dauern. Israel kämpfe an "allen Fronten", sagte er in einer im TV übertragenen Ansprache.

Freude über Schengen-Einigung mit Bulgarien und Rumänien

Brüssel/Wien - Große Erleichterung nach der Einigung über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum beginnend mit den Luft- und Seegrenzen: "Heute ist ein historischer Moment für Bulgarien und Rumänien", betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am späten Samstagabend auf X (vormals Twitter). Die EU-Länder hatten sich am Samstag darauf verständigt, den Schengen-Raum auf Bulgarien und Rumänien auszuweiten, wie die spanische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.

Neue Drohnen-Angriffe auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Moskau - Russland hat die Stadt Charkiw in der Nordostukraine nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Sonntag erneut angegriffen. Vier Drohnen des Typs Shahed aus iranischer Fabrikation hätten die Stadt zum Ziel gehabt, erklärte ein Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft. Unterdessen teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow mit, dass russische Gerichte seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine mehr als 200 ukrainische Kämpfer zu Haftstrafen verurteilt hätten.

Evakuierungen an kalifornischer Küste wegen Riesenwellen

Los Angeles - Die US-Behörden haben für einige Küstengemeinden in Kalifornien wegen erwarteter Riesenwellen die Evakuierung angeordnet. Der Nationale Wetterdienst in Los Angeles hat Überschwemmungen in niedrig gelegenen Küstengebieten vorausgesagt. Wellen mit einer Höhe von bis zu sechs Metern und reißende Strömungen stellten ein "außergewöhnliches Risiko" dar.

Tursky gegen Pendlerpauschale-Änderung: "Ganz klares Nein"

Innsbruck/Wien - In der aufgeflammten Diskussion um eine vermeintlich drohende Abschaffung der Pendlerpauschale durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der scharfen Kritik von NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schiebt nun Finanzstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) einen Riegel vor. "Die ÖVP stellt die Pauschale nicht in Frage", sagte Tursky im APA-Interview. Auf die Frage, ob an der Pendlerpauschale etwas geändert werden solle, erklärte Tursky: "Ganz klares Nein".

Lage in deutschen Hochwassergebieten weiter angespannt

Hannover - Der Einsatz Tausender Helfer in den Hochwassergebieten in Teilen Deutschlands geht auch zu Silvester weiter. Sorgen bereiten den Einsatzkräften vor allem die vielfach aufgeweichten Deiche, die brechen könnten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für den Vormittag des Silvestertags für den Nordwesten und Westen gebietsweise schauerartigen Regen voraus.

Nordkorea strebt keine Vereinigung mit Südkorea mehr an

Seoul/Pjöngjang - Nordkoreas weithin isolierte Führung hat Hoffnungen auf eine Annäherung mit Südkorea im neuen Jahr einen schweren Dämpfer versetzt. Machthaber Kim Jong-un betonte zum Abschluss einer mehrtägigen Parteisitzung in Pjöngjang, sein Land strebe nicht mehr die Vereinigung mit dem südlichen Nachbarn an. Zugleich kündigte Nordkorea an, 2024 drei weitere Spionagesatelliten ins All schießen zu wollen.

