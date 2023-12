Neue Drohnen- und Raketenangriffe auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Moskau - Russland hat die Stadt Charkiw in der Nordostukraine nach ukrainischen Angaben am Sonntag erneut angegriffen. Mindestens sechs Raketen trafen die Stadt, wie Regionalgouverneur Oleh Syniehubow sagte. Mindestens 28 Menschen seien verletzt worden, Wohngebäude, Hotels und medizinische Einrichtungen seien getroffen worden. Wie Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow mitteilte, gab es später einen Angriff mit Drohnen, die Wohngebäude im Zentrum der Stadt trafen und Brände auslösten.

Freude über Schengen-Einigung mit Bulgarien und Rumänien

Brüssel/Wien - Rumänien, Bulgarien und EU begrüßen die Einigung über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum beginnend mit den Luft- und Seegrenzen: "Heute ist ein historischer Moment für Bulgarien und Rumänien", betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am späten Samstagabend auf X (vormals Twitter). Die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen werden im März 2024 aufgehoben. Eine Entscheidung über die Aufhebung der Landkontrollen soll später getroffen werden.

Hochwasserhöhepunkt in Niedersachsen erreicht

Hannover - In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Lage teils weiter angespannt. Eine Verschärfung ist nach Behördenangaben aber zunächst nicht zu erwarten - im neuen Jahr könnten Flusspegel lokal aber wieder steigen. Am Sonntag reiste auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in das flächenmäßig zweitgrößte deutsche Bundesland, um sich ein Bild vom Hochwasser zu machen.

China: Xi fordert in Neujahrsrede tiefer gehende Reformen

Peking - Chinas Präsident Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache zu tiefgreifenderen Reformen sowie einer Förderung von Bildung, Wissenschaft und Technologie gemahnt. Die Volksrepublik werde "den positiven Trend der wirtschaftlichen Erholung konsolidieren und intensivieren sowie eine stabile und langfristige wirtschaftliche Entwicklung erreichen", erklärte Xi am Sonntag weiter.

Israels Armee stürmt Hamas-Hauptquartier im Süden Gazas

Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der islamistischen Hamas in Khan Younis im Süden des Gazastreifens gestürmt. Darin habe sich auch die Geheimdienstzentrale der Terrororganisation befunden, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in der Nacht auf Sonntag. Der Krieg wird laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch Monate dauern. Israel kämpfe an "allen Fronten", sagte er in einer im TV übertragenen Ansprache.

Feuerwehr befreit eingeklemmtes Pony in Niederösterreich

Lassee - Die Feuerwehr Lassee (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntag mit drei Fahrzeugen zur Rettung eines eingeklemmten Ponys ausgerückt. Das Tier hatte sich auf einem Reitstall in einer Heuraufe verfangen. Mit einem hydraulischen Spreizer konnte das Gitter auseinandergedrückt und das Pony befreit werden. Es dürfte den Vorfall ohne gröbere Verletzungen überstanden haben, berichtete die Feuerwehr Lassee auf ihrer Internet-Seite.

34-Jähriger bei Pkw-Frontalzusammenstoß getötet

Wiener Neustadt - Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw bei Wiener Neustadt am Freitagabend hat einen Toten und einen Schwerverletzten gefordert. Laut Polizei ist ein 34-jähriger Lenker mit seinem Pkw auf der B21 aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Fahrzeug eines 46-Jährigen kollidiert. Der 34-Jährige wurde von einem zufällig vorbeikommenden Rettungsteam aus dem Wagen gezogen und reanimiert, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle, berichtete die Feuerwehr.

