Ostasien feiert das neue Jahr - Mega-Lichtshow in Sydney

Bairiki - Ostasien hat bereits ebenfalls das neue Jahr begrüßt. Gigantische Lichterspektakel fanden in vielen asiatischen Metropolen statt, darunter in Singapur. Besonders spektakulär war bereits zuvor im australischen Sydney das neue Jahr mit einer Mega-Lichtershow begrüßt worden. In China fielen die Silvesterfeiern dafür verhalten aus, dort wird erst das Chinesische Neujahr im Februar groß gefeiert.

Houthi-Angriff: Reederei Maersk stoppt Fahrten im Roten Meer

Kopenhagen - Nach zwei Angriffen auf ein Containerschiff der dänischen Reederei Maersk Line im Roten Meer hat das Unternehmen Fahrten durch das betroffene Gebiet ausgesetzt. Alle Durchfahrten sollten für 48 Stunden unterbrochen werden, um den Vorfall zu untersuchen und die Sicherheitslage zu bewerten, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an

Kopenhagen - Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken. Sie wolle am 14. Jänner 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache am Sonntagabend. Die Monarchin steht bereits seit dem 14. Jänner 1972 an der Spitze Dänemarks. Ihr folgt ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik, nach. Die Ankündigung galt im Land als Sensation. Margrethe hatte zuvor stets betont, bis zum Tod auf dem Thron bleiben zu wollen.

Amtsinhaber Tshisekedi gewann Präsidentenwahl im Kongo

Kinshasa - Bei der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo hat sich Amtsinhaber F�lix Tshisekedi nach dem provisorischen Ergebnis klar durchgesetzt. Wie die Wahlkommission am Sonntag mitteilte, erhielt der als pro-westlich geltende Politiker 13,2 Millionen Stimmen. Das seien 73,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das offizielle Endergebnisse wird durch das Verfassungsgericht des zweitgrößten afrikanischen Landes bekanntgegeben.

Freude über Schengen-Einigung mit Bulgarien und Rumänien

Brüssel/Wien - Rumänien, Bulgarien und EU begrüßen die Einigung über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum beginnend mit den Luft- und Seegrenzen: "Heute ist ein historischer Moment für Bulgarien und Rumänien", betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am späten Samstagabend auf X (vormals Twitter). Die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen werden im März 2024 aufgehoben. Eine Entscheidung über die Aufhebung der Landkontrollen soll später getroffen werden.

Hochwasserhöhepunkt in Niedersachsen erreicht

Hannover - In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Lage teils weiter angespannt. Eine Verschärfung ist nach Behördenangaben aber zunächst nicht zu erwarten - im neuen Jahr könnten Flusspegel lokal aber wieder steigen. Am Sonntag reiste auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in das flächenmäßig zweitgrößte deutsche Bundesland, um sich ein Bild vom Hochwasser zu machen.

IHS-Chef erwartet für 2024 leichten Aufschwung

Wien - 2024 wird ein Übergangsjahr für Österreichs Wirtschaft, sagt IHS-Chef Holger Bonin. Durch die kräftigen Lohnsteigerungen werde der private Konsum ein zentraler Treiber des Aufschwungs im nächsten Jahr sein, sagte Bonin am Samstag in der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast". Es werde "kein großartiger Aufschwung" sein, "aber immerhin kommen wir aus der Rezession heraus". Die hohen Energiepreise und die Krisen in der Ukraine und Nahost seien aber Risikofaktoren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red