Nach Tod von Hamas-Anführer droht Eskalation in Nahost

Tel Aviv/Beirut - Die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon hat zu einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts mit Israel geführt. Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Arouri nicht kommentierte, kündigte der Chef der Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, am Mittwochabend im Libanon Vergeltung an. Ein US-Verteidigungsbeamter, der anonym bleiben wollte, erklärte gegenüber AFP, Arouri sei einem Angriff Israels zum Opfer gefallen.

95 Tote bei Explosionen im Iran

Teheran - Nach zwei verheerenden Explosionen am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani in dessen Heimatstadt Kerman hat Irans Gesundheitsminister die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. 95 Menschen seien ums Leben gekommen, sagte Bahram Eynollahi am Mittwoch in einem Interview. Er begründete die Korrektur damit, dass einige Namen der Opfer zuvor doppelt gezählt worden waren. Staatsmedien hatten die Zahl der Todesopfer zuvor mit 103 angegeben.

Ukraine - Russland setzt Serie nächtlicher Luftangriffe fort

Kiew (Kyjiw) - Russland setzt seine Serie nächtlicher Luftangriffe auf die Ukraine fort. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde am späten Mittwochabend Luftalarm ausgelöst. "Eine Explosion in Charkiw. Die Besatzer schlagen zu", schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow auf Telegram. Angaben zu Schäden oder Verletzten gab es nicht. Mehrere Stunden flogen auch russische Kampfdrohnen über der Ukraine und bedrohten Gebiete im Süden und Westen.

Streit um US-Vorwahl-Teilnahme: Trump ruft Supreme Court an

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im Bundesstaat Colorado durchzusetzen. Das teilte Trumps Wahlkampfteam am Mittwoch (Ortszeit) mit. Trump will mit dem Schritt eine Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippen, wonach er sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 für die Vorwahl in dem Bundesstaat disqualifiziert habe. Der Schritt war erwartet worden.

Argentinien: Gericht setzt Mileis Arbeitsrechtsreform aus

Buenos Aires - Ein argentinisches Gericht hat eine Reform des Arbeitsrechts des neuen Präsidenten Javier Milei ausgesetzt. Die Richter froren am Mittwoch arbeitsrechtliche Regelungen in einem Dekret von Milei ein, das unter anderem die Probezeit verlängert, bestimmte Entschädigungen kürzt und den Mutterschutz kürzt. Es ist ein erster Rückschlag für den rechtspopulistischen Ultraliberalen.

IAEA: Kein Zutritt zu Reaktorhallen von AKW Saporischschja

Saporischschja/Wien - Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEAIAEO) sind nach Angaben der Organisation daran gehindert worden, die Reaktorhallen von drei Blöcken im von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja zu inspizieren. Experten hätten in den vergangenen zwei Wochen die Reaktorhallen der Blöcke eins, zwei und sechs nicht betreten dürfen, erklärte IAEA-Direktor Rafael Grossi am Mittwoch.

Rendi-Wagner strebt Chefposten in EU-Gesundheitsagentur an

Brüssel/Wien - Die ehemalige SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner soll sich Informationen der "Kronen Zeitung" (Online) zufolge für den Chefposten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beworben haben. Rendi-Wagner habe demnach der Zeitung zufolge, "gute Karten das Rennen zu machen". Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll die Entscheidung fallen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red