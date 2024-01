Sturm fegte mit bis zu 111 km/h durch die Wiener Innenstadt

Wien - Mit Spitzen bis zu 111 km/h ist ein Sturm am Donnerstag über die Wiener Innenstadt gefegt. Für die Wiener Berufsfeuerwehr gab es "außergewöhnlich" viele Einsätze. Mehrere Bundesgärten wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die österreichweit höchste Windspitze verzeichnete laut Geosphere Austria am Donnerstag die Wetterstation Semmering/Sonnwendstein mit 134 km/h. Demnach lässt der Wind in der Nacht auf Freitag überall deutlich nach.

Schneesturm sorgt in Dänemark und Schweden für Verkehrschaos

Kopenhagen/Stockholm - Tausende Menschen sind Donnerstagfrüh aufgrund eines Schneesturms in Dänemark und Schweden in ihren Autos festgesteckt. In Dänemark erstreckte sich ein Stau auf der Autobahn E45 rund um Aarhus und Randers laut der Nachrichtenagentur Ritzau zeitweise auf 30 Kilometer. Viele Fahrzeuge standen mehr als 20 Stunden still. Der Stau war entstanden, nachdem ein Lastwagen am Mittwoch verunglückt war.

Nationale Trauer und Drohungen nach Anschlag im Iran

Teheran - Nach dem tödlichsten Anschlag seit Jahrzehnten hat der Iran am Donnerstag einen landesweiten Trauertag abgehalten und zugleich massive Drohungen gegen die Drahtzieher ausgesprochen. Iranische Vertreter bezichtigten Israel und die USA der "Verantwortung für dieses Verbrechen", was von der Regierung in Washington zurückgewiesen wurde. Bei dem Anschlag am Mittwoch im südiranischen Kerman wurden nach neuesten Angaben 84 Menschen getötet.

Neue Luftangriffe im Gazastreifen

Tel Aviv/Beirut - Inmitten zunehmender Befürchtungen um eine Ausweitung des Nahost-Krieges setzt Israel seine Angriffe im Gazastreifen unvermindert fort. Das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sprach am Donnerstag von "dutzenden Märtyrern und mehr als 100 Verletzten" durch neue Luft- und Artillerieangriffe. Angesichts der befürchteten weiteren Eskalation in Nahost wollte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstagabend erneut in die Region reisen.

Datenschützer Max Schrems klagt Kreditschutzverein KSV1870

Wien - Der Datenschützer Max Schrems hat gegen den Kreditschutzverein von 1870 (KSV1870) eine Beschwerde und eine Anzeige eingebracht. Der Vorwurf: Der KSV1870 mache mit Daten hohe Gewinne zu Lasten von Privatpersonen. So erwecke der KSV1870 den Eindruck, Personen müssten für eine Selbstauskunft, die etwa von der Einwanderungsbehörde verlangt wird, bezahlen. Dabei hätten sie einen Anspruch auf kostenlose Information.

15 Jahre Haft für Reemtsma-Entführer Drach

Köln - Das Kölner Landgericht hat Thomas Drach am Donnerstag wegen Raubs und versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem verhängte die Kammer gegen den Reemtsma-Entführer anschließende Sicherungsverwahrung. Damit wird Drach nach verbüßter Haft in den Maßregelvollzug überstellt und dort weiter hinter Gittern sitzen. Das Gericht entsprach mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Tausende begleiten Beisetzung von Hamas-Anführer Al-Aruri

Beirut/Teheran - Tausende Menschen haben am Donnerstag an der Beisetzungsfeier des mutmaßlich von Israel getöteten Hamas-Anführers Saleh al-Aruri in der libanesischen Hauptstadt Beirut teilgenommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde der Sarg des zweithöchsten Anführers der islamistischen Organisation im Ausland zu einem Friedhof in dem palästinensischen Lager Shatila im Süden der Stadt gebracht. Die Teilnehmenden riefen "Freiheit für Palästina" und "Tod für Amerika und Israel".

Wiener Börse legt am Nachmittag moderat zu, ATX gewinnt 0,7 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag zugelegt. Der ATX stieg knapp vor 14.30 Uhr um 0,7 Prozent auf 3.400,80 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach oben. Aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA wirkten sich nicht merklich aus. Gesucht waren Lenzing-Aktien und erholten sich mit einem Kursplus von 2,2 Prozent etwas von ihren Vortagesverlusten. Gute Nachfrage gab es auch in den Ölwerten OMV (+1,6 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (+1,5 Prozent).

