Inflation zum Jahresende wieder gestiegen

Wien - Nach einem kontinuierlichen Rückgang ist die Inflationsrate zum Jahresende wieder leicht angestiegen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die Inflation im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat auf 5,6 Prozent. Im November hatte der Preisauftrieb im Jahresabstand noch 5,3 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat November dürfte das Preisniveau um 0,4 Prozent gestiegen sein.

Israels Regierung streitet über Zukunft des Gazastreifens

Tel Aviv - Drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs ist es laut Medienberichten bei einer Sitzung des israelischen Kabinetts zu einem heftigen Streit zwischen rechtsgerichteten Ministern und Generalstabschef Herzi Halevi gekommen. Die Minister hätten den General scharf angegriffen, nachdem dieser die Einsetzung einer Kommission ankündigte, die untersuchen soll, welche Fehler der Armee den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel ermöglichten.

Oscar Pistorius auf Bewährung aus Haft entlassen

Pretoria - Der frühere südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius (37) ist auf eine fünf Jahre dauernde Bewährung aus der Haft entlassen worden. Das gab die südafrikanische Strafverfolgungsbehörde am Freitag per Mitteilung bekannt. Pistorius sei nun "zu Hause", hieß es. Die Entlassung erfolgte fast elf Jahre nach der Tötung von Pistorius' damaliger Freundin Reeva Steenkamp. Er hatte die damals 29-Jährige 2013 mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet.

Innsbrucker NEOS-Abgeordnete Seidl verlässt Nationalrat

Innsbruck/Wien - Die Gemeinderätin und Spitzenkandidatin der NEOS für die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April, Abg. Julia Seidl, verlässt nach rund zweieinhalb Jahren die bundespolitische Bühne. Bei einem Pressegespräch am Freitag in Innsbruck kündigte die 42-Jährige an, ihr Nationalratsmandat mit Februar zurückzulegen. Der Grund: Sie wolle sich ganz auf Innsbruck konzentrieren: "Ich will bei der Gemeinderatswahl All-In gehen."

300 Interessenten für 100 zusätzliche Kassenarztstellen

Wien - Die von der Bundesregierung angekündigten 100 zusätzlichen Kassenstellen für Allgemein- und Fachmediziner stoßen offenbar auf reges Interesse. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, haben sich bereits 300 Interessentinnen bzw. Interessenten dafür beworben. Fixiert wurde auch die Aufteilung nach Bundesländern. Sie erfolgt nach dem Bevölkerungsschlüssel.

ÖGB: Alle Einstiegseinkommen müssen auf 2.000 Euro steigen

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian pocht weiterhin auf Einstiegseinkommen von mindestens 2.000 Euro, die bei Friseuren, Bäckern, Fleischern, Konditoren oder in der Lederindustrie zum Teil noch deutlich unterschritten werden. "Im neuen Jahr will ich mit der Wirtschaftskammer in Gespräche über einen Generalkollektivvertrag, der die 2.000 Euro sicherstellt, eintreten", so Katzian in der "Kronen Zeitung". WKÖ-Chef Harald Mahrer ruft in der "Presse" (Freitagsausgaben) nach Entlastungen.

Mindestens vier Tote bei Zugsunglück in Indonesien

Jakarta - Auf der indonesischen Hauptinsel Java sind zwei Züge frontal zusammengeprallt. Mindestens vier Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, fast 30 weitere seien verletzt worden, sagte Adita Irawati, eine Sprecherin des Verkehrsministeriums, am Freitag. Auf Bildern war zu sehen, wie verschiedene Waggons sich völlig ineinander verkeilt hatten, andere waren umgestürzt. Der Zusammenstoß ereignete sich am frühen Morgen in Bandung, der Hauptstadt der Provinz West-Java.

