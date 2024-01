Nordkoreanischer Granatenhagel nahe südkoreanischen Inseln

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat am Freitag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums an der Westküste mehr als 200 Granaten in der Nähe zweier südkoreanischer Inseln abgefeuert. Die Bewohner der Inseln wurden daraufhin vom Ministerium aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, wie örtliche Vertreter der Nachrichtenagentur AFP sagten. Danach reagierte Südkorea demnach mit Gegenbeschuss: mit "entsprechenden" Schießübungen mit scharfer Munition.

300 Interessenten für 100 zusätzliche Kassenarztstellen

Wien - Die von der Bundesregierung angekündigten 100 zusätzlichen Kassenstellen für Allgemein- und Fachmediziner stoßen offenbar auf reges Interesse. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, haben sich bereits 300 Interessentinnen bzw. Interessenten dafür beworben. Fixiert wurde auch die Aufteilung nach Bundesländern. Sie erfolgt nach dem Bevölkerungsschlüssel.

Inflation zum Jahresende wieder gestiegen

Wien - Nach einem kontinuierlichen Rückgang ist die Inflationsrate zum Jahresende wieder leicht gestiegen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die Inflation im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat auf 5,6 Prozent. Im November hatte der Preisauftrieb im Jahresabstand noch 5,3 Prozent betragen. Vor allem Strom, der im Dezember 2022 durch die Strompreisbremse günstiger geworden war, wirke nun im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend, teilte die Behörde am Freitag mit.

Oscar Pistorius auf Bewährung aus Haft entlassen

Pretoria - Der frühere südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius (37) ist am Freitag auf Bewährung aus der Haft entlassen worden. Das gab die südafrikanische Strafverfolgungsbehörde in einer kurzen Mitteilung bekannt. Pistorius sei nun "zu Hause", hieß es. Die Entlassung in eine fünf Jahre dauernde Bewährung erfolgte fast elf Jahre nach der Tötung von Pistorius' damaliger Freundin Reeva Steenkamp. Es gab auch Kritik an der Entscheidung.

Vier Tote bei Spitalsbrand in Deutschland

Lüneburg - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im niedersächsischen Uelzen sind am Donnerstagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Lüneburg am Freitag weiter mitteilte, erlitt eine einstellige Zahl von Menschen schwere Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei in der Nacht von einem Toten und vielen Verletzten gesprochen. Demnach brach das Feuer im dritten Obergeschoß eines Gebäudeflügels des Klinikums Uelzen aus.

Innsbrucker NEOS-Abgeordnete Seidl verlässt Nationalrat

Innsbruck/Wien - Die Gemeinderätin und Spitzenkandidatin der NEOS für die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April, Abg. Julia Seidl, verlässt nach rund zweieinhalb Jahren die bundespolitische Bühne. Bei einem Pressegespräch am Freitag in Innsbruck kündigte die 42-Jährige an, ihr Nationalratsmandat mit Februar zurückzulegen. Der Grund: Sie wolle sich ganz auf Innsbruck konzentrieren: "Ich will bei der Gemeinderatswahl All-In gehen."

Weitere Verletzte nach Anschlag im Iran gestorben

Kerman/Teheran - Zwei Tage nach den Selbstmordanschlägen im Iran sind weitere Opfer ihren Verletzungen erlegen. Die Zahl der Todesopfer gaben Staatsmedien am Freitag mit 89 an. Bei einer Trauerzeremonie für die Anschlagsopfer in der Stadt Kerman drohten Vertreter der iranischen Staatsspitze ihren Feinden. Es gab nach Angaben des Innenministers Ahmad Wahidi zudem weitere Festnahmen im Zusammenhang mit der Attacke.

Israels Regierung streitet über Zukunft des Gazastreifens

Tel Aviv - Drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs ist es laut Medienberichten bei einer Sitzung des israelischen Kabinetts zu einem heftigen Streit zwischen rechtsgerichteten Ministern und Generalstabschef Herzi Halevi gekommen. Die Minister hätten den General scharf angegriffen, nachdem dieser die Einsetzung einer Kommission ankündigte, die untersuchen soll, welche Fehler der Armee den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel ermöglichten.

