Hisbollah: Raketen auf Militärstützpunkt Israels abgefeuert

Beirut - Nach der Tötung von Hamas-Vizechef Saleh al-Arouri im Libanon hat die pro-iranische Hisbollah nach eigenen Angaben mehr als 60 Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt abgefeuert. "Als Teil der ersten Reaktion auf das Verbrechen der Ermordung" von Arouri habe die Hisbollah "den Luftwaffenstützpunkt Meron mit 62 verschiedenen Raketentypen" beschossen, erklärte die mit der Hamas verbündete Miliz am Samstag.

Israels Armee: Hinreichend Nahrungsmittel im Gazastreifen

Gaza - Während Hilfsorganisationen im Gazastreifen von einer drohenden Hungersnot sprechen, stellt Israels Armee die Situation anders dar. "Nach unserer Einschätzung, die auf unseren Gesprächen mit den UN- und anderen humanitären Organisationen beruht, gibt es im Gazastreifen hinlänglich Nahrungsmittel", sagte Elad Goren von der zuständigen COGAT-Behörde am Freitag.

Oberstes Gericht prüft Trumps Teilnahme an Vorwahlen

Washington - Das Oberste Gericht der USA schaltet sich in den juristischen Streit um die Teilnahme Donald Trumps an den Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur ein. Der Supreme Court teilte am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit, es werde einen entsprechenden Antrag des früheren US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftsbewerbers aufgreifen. Der Fall soll am 8. Februar in der Hauptstadt Washington verhandelt werden.

Nach Macheten-Angriff im Burgenland: Obduktion angeordnet

Bad Sauerbrunn/Eisenstadt - Im Fall des Mannes, der nach einem Macheten-Angriff am Freitagnachmittag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) von Polizisten getötet worden war, sind am Samstag die Ermittlungen gelaufen. Eine Obduktion des toten Angreifers ist angeordnet worden, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Petra Bauer, auf APA-Anfrage.

Bolivien meldet größten Kokain-Fund aller Zeiten

La Paz - Bolivien hat den größten Kokain-Fund aller Zeiten gemeldet: Mehr als acht Tonnen Kokain, die offenbar für die Niederlande bestimmt gewesen seien, seien beschlagnahmt worden, teilte Innenminister Eduardo del Castillo am Freitag mit. Das Kokain habe einen Straßenverkaufswert von rund 526 Millionen Dollar (481,64 Mio. Euro), sagte er.

Zahl der Toten nach Erdbeben in Japan steigt auf 100

Tokio - Die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens an der Westküste Japans am Neujahrstag ist auf 100 gestiegen. Das gaben die Behörden am Samstag bekannt. Es würden noch 211 Menschen in der betroffenen Präfektur Ishikawa vermisst. Die Regierung hatte zuvor zusätzliche Soldaten in das Katastrophengebiet entsandt, um die Such- und Rettungstrupps vor Ort zu unterstützen.

Neuer ORF-Beitrag: Weißmann rechnet mit kaum Strafen

Wien - Seit 1. Jänner gilt der neue ORF-Beitrag. Hunderttausende Haushalte wurden dadurch neu zahlungspflichtig. Viele dieser hätten sich bereits beim ORF gemeldet, bei den anderen setze man weiterhin auf "informieren, informieren, informieren", sagte ORF-Chef Roland Weißmann im "Kleine Zeitung"-Interview (Samstagsausgabe). "Strafen sind der letzte Ausweg", so Weißmann. Bis Sommer solle es keine geben. Aber: "Sie werden den Beitrag zahlen, wenn auch einige mit Murren", meinte er.

Regierung hat im Wahljahr noch Arbeit vor sich

Wien - Bei ihrem Amtsantritt im Jahr 2020 hat sich die Bundesregierung 232 Seiten an Zielen gesteckt. In der von Corona- und Teuerungskrise sowie einem Kanzlerwechsel geprägten Legislaturperiode hat sie - von Informationsfreiheit bis Abschaffung der Kalten Progression - bereits zahlreiche Projekte aus dem Regierungsprogramm realisiert. Andere - allen voran das Klimaschutzgesetz - harren weiter der Umsetzung. Bis Herbst hat man dafür noch Zeit, spätestens dann stehen Neuwahlen an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red