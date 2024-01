Blinken führt Gespräche in Jordanien und Katar

Amman - Auf seiner Reise im Zeichen des Nahost-Krieges führt US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag Gespräche in Jordanien und Katar. "Jordanien ist ein entscheidender Partner, um dabei zu helfen, eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern", schrieb Blinkens Sprecher Matthew Miller auf X (Twitter) nach Blinkens Ankunft in Amman. Jordanien fordert von den USA Druck auf Israel, damit es einer sofortigen Feuerpause im Gazastreifen zustimmt.

Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland und Gaza

Jenin/Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff auf Jenin im Westjordanland sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums sechs Palästinenser getötet worden. Der Angriff habe sich gegen eine Bürgerversammlung gerichtet, hieß es am Sonntag. Das israelische Militär sprach von einem Angriff auf militante Palästinenser. Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens kamen zwei palästinensische Journalisten ums Leben. Außerdem gab es Gefechte im Grenzgebiet zum Libanon.

Über 90 Jahre alte Frau nach Erdbeben in Japan gerettet

Tokio - Fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in Japan am Neujahrstag haben Bergungskräfte eine über 90-jährige Frau lebend aus den Trümmern geborgen. Die Frau sei am Samstag unter Trümmern eines eingestürzten Hauses in der westlichen Küstenstadt Suzu geborgen worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag. Die Zahl der Todesopfer des Bebens der Stärke 7,6 stieg der Zeitung "The Japan Times" zufolge bis zum Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf 128.

Feller gewinnt Adelboden-Slalom vor McGrath und Raschner

Adelboden - Manuel Feller hat dafür gesorgt, dass die Siegesserie von Österreichs Ski-Männern im Slalom gehalten hat. Der Tiroler setzte sich am Sonntag in Adelboden nach Halbzeitrang fünf um nur zwei Hundertstelsekunden vor dem Norweger Atle Lie McGrath durch. Ein kräftiges Lebenszeichen kam auch von seinem engeren Landsmann Dominik Raschner: Der Parallel-Vizeweltmeister verbesserte sich vom 16. auf den dritten Platz (+0,23 Sek.) und schaffte sein erstes Top-15-Finish in einem Slalom.

Thermalbad Vöslau nach Brand in Außensauna gesperrt

Bad Vöslau - Im Thermalbad Vöslau (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Sonntag aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand in der Außensauna ausgebrochen. Die Feuerwehr stand stundenlang bei Löscharbeiten im Einsatz. Die Außensauna wurde zerstört, teilte das Thermalbad in Bad Vöslau einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand. Der Saunabetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Ab Dienstag soll er in eingeschränkter Form ohne Außenbereich wieder aufgenommen werden.

Tote und Verletzte nach russischem Beschuss von Cherson

Cherson - In der südukrainischen Region Cherson sind nach offiziellen Angaben durch russischen Beschuss mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. "Die russische Armee hat heute ein paar Stunden lang ununterbrochen die Wohnviertel von Cherson beschossen", klagte der Militärgouverneur der Region, Olexander Prokudin, am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal. Getroffen worden seien unter anderem ein Markt und mehrere Wohnhäuser.

Tausende nach Feuer im Rohingya-Flüchtlingslager obdachlos

Dhaka - Ein Feuer in einem überfüllten Lager von Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch hat über Nacht rund 7.000 Menschen obdachlos gemacht. Knapp 800 Hütten dürften zerstört worden sein, teilte das Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) am Sonntag mit. Zudem seien 120 Einrichtungen wie Bildungszentren, Moscheen, Gesundheitszentren sowie Latrinen und Badeanlagen ganz oder teils beschädigt worden. Berichte über Verletzte oder Tote gab es demnach nicht.

Wetterumschwung beruhigt Hochwasserlage in Deutschland

Halle - Ein Wetterumschwung hat die Lage in vielen Hochwassergebieten in Deutschland am Wochenende etwas entspannt. Im südlichen Sachsen-Anhalt, wo die Bundeswehr bei der Sicherung der Deiche hilft, war die Lage am Sonntagnachmittag "sehr stabil", wie eine Sprecherin des dortigen Krisenstabs sagte. In Teilen Niedersachsens blieb es allerdings weiterhin kritisch. Tausende Helfer waren vielerorts im Einsatz.

