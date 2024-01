Blinken führt Gespräche in Jordanien und Katar

Amman - Auf seiner Reise im Zeichen des Nahost-Krieges führt US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag Gespräche in Jordanien und Katar. "Jordanien ist ein entscheidender Partner, um dabei zu helfen, eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern", schrieb Blinkens Sprecher Matthew Miller auf X (Twitter) nach Blinkens Ankunft in Amman. Jordanien fordert von den USA Druck auf Israel, damit es einer sofortigen Feuerpause im Gazastreifen zustimmt.

Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland und Gaza

Jenin/Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff auf Jenin im Westjordanland sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums sechs Palästinenser getötet worden. Der Angriff habe sich gegen eine Bürgerversammlung gerichtet, hieß es am Sonntag. Das israelische Militär sprach von einem Angriff auf militante Palästinenser. Bei einem Luftangriff im Süden des Gazastreifens kamen zwei palästinensische Journalisten ums Leben. Außerdem gab es Gefechte im Grenzgebiet zum Libanon.

Terrorverdächtiger Tschetschene in Wien enthaftet

Köln/Wien - Einer von drei angeblichen Terroristen, die vor Weihnachten in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring im Zusammenhang mit kolportierten Anschlagsplänen auf den Stephansdom sowie den Kölner Dom festgenommen worden sind, befindet sich seit vergangenem Freitag wieder auf freiem Fuß. "Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft enthaftet", teilte Florian Kreiner, der Verteidiger des 47-jährigen Tschetschenen, am Sonntagabend der APA mit.

Bulgarien verschärft Grenzkontrollen wegen Österreich

Sofia/Wien - Die bulgarische Zollbehörde hat ab 2024 die Kontrollen von Waren und Gütern von und nach Österreich verschärft. Die Kontrollen stehen im Einklang mit den Schengen-Verpflichtungen Bulgariens und Rumäniens gegenüber Österreich, die Kontrollen an ihren Landgrenzen zu verstärken, meldete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Sonntag. So seien in den ersten sechs Tagen des Jahres mehr als 7.200 Kontrollen durchgeführt worden.

Wetterumschwung beruhigt Hochwasserlage in Deutschland

Halle - Ein Wetterumschwung hat die Lage in vielen Hochwassergebieten in Deutschland am Wochenende etwas entspannt. Im südlichen Sachsen-Anhalt, wo die Bundeswehr bei der Sicherung der Deiche hilft, war die Lage am Sonntagnachmittag "sehr stabil", wie eine Sprecherin des dortigen Krisenstabs sagte. In Teilen Niedersachsens blieb es allerdings weiterhin kritisch. Tausende Helfer waren vielerorts im Einsatz.

Bahn-Streiks in Deutschland ab Mittwoch

Berlin - Die deutsche Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will mit ihren angekündigten Streiks im Personenverkehr nicht bereits am Montag, sondern erst in der Nacht auf Mittwoch beginnen. Der Ausstand soll dann bis Freitagabend andauern. "Die GDL-Mitglieder bei der Deutschen Bahn AG, Transdev und City Bahn Chemnitz werden aufgerufen, vom 10. Jänner um 2 Uhr, bis zum 12. Jänner um 18 Uhr ihre Arbeit niederzulegen", teilte die GDL am Sonntagabend mit.

Partei der Regierungschefin gewinnt Wahl in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch hat die Partei von Regierungschefin Sheikh Hasina die Parlamentswahl ersten Ergebnissen zufolge klar gewonnen. Wie die Wahlkommission am Sonntag unter Berufung auf Teilergebnisse mitteilte, errang Hasinas Regierungspartei Awami League mehr als 50 Prozent der Sitze im Parlament. Die Auszählung dauerte zunächst zwar noch an, Medienberichten zufolge lag die Awami League aber bereits uneinholbar vorne.

Slowenien: 5 Menschen in überfluteter Höhle eingeschlossen

Ljubljana - Nach heftigen Regenfällen sind in Slowenien fünf Menschen in einer Höhle eingeschlossen worden. Es handle sich um eine dreiköpfige Familie und zwei Tourführer, teilten die Rettungskräfte am Sonntag mit. Die Gruppe habe sich in der Kreuzhöhle etwa 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana auf eine trockene Plattform retten können. Eine Mission zur Bergung der Eingeschlossenen sei angelaufen.

