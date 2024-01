Mindestens vier Tote bei russischen Angriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einer neuen russischen Angriffswelle sind in der Ukraine nach ukrainischen Behördenangaben mindestens vier Zivilisten getötet und etliche weitere verletzt worden. "Der Feind feuerte dutzende Raketen auf Städte und Dörfer ab", erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros, Oleksij Kuleba, am Montag auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, das Militär habe militärisch-industrielle Ziele angegriffen.

U-Haft für zwei Wiener Terror-Verdächtige verlängert

Wien/Köln - Das Wiener Landesgericht hat am Montag über zwei Terror-Verdächtige die U-Haft um vier Wochen verlängert, die einem Länder übergreifenden Netzwerk der radikalislamistischen Gruppierung "Islamischer Staat Provinz Khorasan" (ISPK) angehören und in Anschlagspläne gegen den Stephansdom sowie den Kölner Dom eingebunden gewesen sein sollen. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. "Die bisherigen Haftgründe bleiben aufrecht", sagte Salzborn.

Hochrangiger Hisbollah-Kommandant im Libanon getötet

Beirut - Ein hochrangiger Kommandant der pro-iranischen Schiitenmiliz Hisbollah ist im Libanon nach Angaben aus Sicherheitskreisen durch einen israelischen Angriff getötet worden. Der Getötete sei für Militäreinsätze der Hisbollah im Südlibanon verantwortlich gewesen, hieß es am Montag aus libanesischen Sicherheitskreisen. Er sei bei einem Angriff auf sein Auto in einem Dorf nahe der Grenze zu Israel gestorben.

Deutsche Bauernproteste sorgten teilweise für Chaos

Berlin - Mit Blockaden an Autobahnen und Traktorkolonnen in Städten haben am Montag deutschlandweite Bauernproteste gegen Subventionskürzungen begonnen und zu großen Verkehrsbehinderungen geführt. Am Dienstag sollte es ruhiger werden, bevor am Mittwoch laut einem Sprecher des deutschen Bauernverbandes wieder mehr Aktionen geplant sind. Die Ampel-Koalition in Berlin kommt zunehmend unter Druck, nicht nur von der Opposition. Extremisten wollten Deutschland lahmlegen, warnt ein Forscher.

Störung bei privater US-Mondmission

Cape Canaveral - Kurz nach dem Start einer US-Mission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond hat es dem Unternehmen zufolge eine Störung gegeben. Zunächst habe der Start wie geplant geklappt und die Systeme hätten wie erwartet funktioniert, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh am Montag mit. "Leider gab es dann eine Störung, die verhindert hat, dass "Astrobotic" eine stabile, der Sonne zugewandte Position einnehmen konnte."

Nordkoreas Medien schweigen zu Kims möglichem 40. Geburtstag

Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist womöglich 40 Jahre alt geworden - doch der Staatsapparat schweigt zu den Spekulationen im Ausland um dessen Geburtstag. Die staatlich kontrollierten Medien berichteten am Montag über den Besuch Kims bei einem musterhaften Geflügelzuchtbetriebs mit seiner Tochter vom Sonntag. Auch würdigen sie die Erfolge im Bauwesen, die unter seiner Führung errungen worden seien. Kims Geburtstag wurde aber nicht erwähnt.

Fünf Menschen aus Höhle in Slowenien gerettet

Ljubljana - In Slowenien sind am Montag fünf Menschen, die seit Samstag in einer Karsthöhle eingeschlossen waren, gerettet worden. Eine dreiköpfige Familie und zwei Tourführer, die in der teilweise überfluteten Höhle Križna Jama (Kreuzhöhle) festsaßen, konnten am Nachmittag herausgeholt werden, nachdem der Wasserstand ausreichend gesunken war. Alle seien im guten Zustand und guter Laune, hieß es von den Rettungskräften nach der erfolgreich abgeschlossenen Aktion.

EZB: Reichtum der Haushalte im Euroraum deutlich gestiegen

Frankfurt - Die Haushalte in der Eurozone sind erheblich reicher geworden. Nach einer neuen Statistik der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Verteilung des Reichtums der Haushalte ist deren Nettovermögen in den vergangenen fünf Jahren um 29 Prozent gestiegen, wie die Währungshüter am Montag in Frankfurt mitteilten. Dabei habe die Ungleichheit geringfügig abgenommen.

