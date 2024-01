Bachelorstudium für angehende Lehrer wird kürzer

Wien - Das Bachelorstudium in der Lehramtsausbildung wird um ein Jahr verkürzt. Darauf hat sich die Regierung geeinigt. Künftig besteht ein Lehramtsstudium sowohl für die Primarstufe (Volksschule) als auch für die Sekundarstufe (AHS, BMHS, Mittelschule) aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung. Darüber hinaus sind für Junglehrer sogenannte "Schutzfunktionen" geplant. Vor Abschluss des Masterstudiums dürfen sie etwa maximal eine halbe Lehrverpflichtung übernehmen.

Kurz-Prozess: Ortner schilderte ÖBAG-Postenbesetzungen

Wien - Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch Iris Ortner als Zeugin befragt worden. Die ÖBAG-Aufsichtsrätin ist die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP. Einen Zusammenhang zwischen den Spenden und ihrer Bestellung sah sie nicht. "Niemand hat mir gesagt, der Herr Schmid muss Vorstand werden", betonte Ortner.

Deutschland genehmigt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

Berlin - Die deutsche Regierung hat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Mittwoch in Berlin einen Bericht des "Spiegel", nach dem es um den Export von 150 Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs IRIS-T geht. Die frühere Große Koalition hatte 2018 wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg sowie am Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi die Rüstungsexporte ausgesetzt.

Kinderbetreuung: Tirol holte Mio.-Förderungen nicht ab

Innsbruck - Die ehemalige Tiroler Landesregierung bestehend aus ÖVP und Grünen wird in einem Bericht des Landesrechnungshofes (LRH) wegen ihres Umgangs mit Fördergeldern des Bundes für die Elementarpädagogik kritisiert. Laut "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochs-Ausgabe) sollen für die Kindergartenjahre 2018/2019 bis 2021/2022 rund 21 Millionen Euro nicht abgeholt worden sein. Außerdem sei die Bedarfserhebung lückenhaft gewesen. Für das Land war das Geld indes "nicht verloren".

SPÖ-interne Rufe nach Konsequenzen für Gusenbauer

Wien - In der SPÖ mehren sich die Rufe nach Konsequenzen für Ex-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer wegen dessen Geschäftstätigkeiten bei der schwer angeschlagenen Signa-Gruppe. Während sich die burgenländische SPÖ für einen Ausschluss des Ex-Parteichefs aussprach, kam aus der SPÖ Niederösterreich ein Nein zu derartigen Überlegungen. Die Chefs der roten Landesparteien aus Tirol und Oberösterreich wiederum legten dem Ex-Kanzler die Ruhendstellung seiner Parteimitgliedschaft nahe.

Windkraft-Ausbau erhält 2024 einen Dämpfer

Wien/St. Pölten - Der Ausbau der Windkraftanlagen in Österreich dürfte sich 2024 verlangsamen. So sollen heuer lediglich 24 Windräder mit einer Leistung von 124 Megawatt (MW) errichtet werden. Netto, also abzüglich der alten Anlagen, die erneuert werden, erwartet die IG Windkraft einen Zubau von 13 Anlagen mit 104 MW Leistung, teilte der Interessensverband am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Im vergangen Jahr 2023 lag der Netto-Zuwachs noch bei 60 Anlagen mit 312 MW Leistung.

Wiener Börse notiert mit leichterer Tendenz

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag etwas leichter präsentiert. Der ATX verlor 0,21 Prozent auf 3.419 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Experten verwiesen auf zurückhaltende Anleger. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage bis dato recht dünn. Pierer Mobility beschleunigten um 3,2 Prozent. Die KTM-Mutter erwartet für 2023 einen Rekordumsatz und einen ebensolchen Absatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red