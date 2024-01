Bachelorstudium für angehende Lehrer wird kürzer

Wien - Das Bachelorstudium in der Lehramtsausbildung wird um ein Jahr verkürzt. Darauf hat sich die Regierung geeinigt. Künftig besteht ein Lehramtsstudium sowohl für die Primarstufe (Volksschule) als auch für die Sekundarstufe (AHS, BMHS, Mittelschule) aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung. Darüber hinaus sind für Junglehrer sogenannte "Schutzfunktionen" geplant. Vor Abschluss des Masterstudiums dürfen sie etwa maximal eine halbe Lehrverpflichtung übernehmen.

Kurz-Prozess: Ortner schilderte ÖBAG-Postenbesetzungen

Wien - Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch Iris Ortner als Zeugin befragt worden. Die ÖBAG-Aufsichtsrätin ist die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP. Einen Zusammenhang zwischen den Spenden und ihrer Bestellung sah sie nicht. "Niemand hat mir gesagt, der Herr Schmid muss Vorstand werden", betonte Ortner.

Mehrere Tote bei Winterstürmen und Regen in den USA

New York - Schneestürme im Westen, Tornados im Süden und Regen mit Hochwassergefahr im Osten: Weite Teile der USA werden derzeit von Unwettern heimgesucht, wie US-Medien und Behörden berichten. Mindestens vier Menschen seien bisher im Zusammenhang mit dem Wetter ums Leben gekommen, schrieb die "New York Times" am Dienstagabend (Ortszeit). Der US-Sender CNN berichtete ebenfalls von mindestens vier Toten durch Stürme in den US-Staaten Alabama, Georgia und North Carolina.

Deutschland genehmigt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

Berlin - Die deutsche Regierung hat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Mittwoch in Berlin einen Bericht des "Spiegel", nach dem es um den Export von 150 Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs IRIS-T geht. Die frühere Große Koalition hatte 2018 wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg sowie am Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi die Rüstungsexporte ausgesetzt.

Notorischer Stalker muss für 13 Monate ins Gefängnis

Wien - Zum dritten Mal binnen kürzester Zeit ist am Dienstag ein 43-jähriger Mann am Wiener Landesgericht wegen Stalkings verurteilt worden. Während er die vorangegangen beiden Male für die beharrliche Verfolgung von zwei Ex-Freundinnen noch Bewährungsstrafen ausgefasst hatte, gab es jetzt kein Pardon mehr. Der offenkundig notorische Stalker wurde zu zehn Monaten unbedingt verurteilt, bekam eine offene bedingte dreimonatige Haftstrafe widerrufen und muss somit 13 Monate absitzen.

Signa Hospitality und Signa REM Transactions insolvent

Wien - Die Signa-Gruppe zerbröckelt weiter. Im Zuge der Insolvenz der Signa Real Estate Management zu Beginn der Woche hat heute, Mittwoch, auch deren Tochter Signa Hospitality GmbH Konkurs angemeldet. Sie ist mit zwei betroffenen Mitarbeitern und Passiva von 573.000 Euro ein kleiner Baustein im weit verzweigten Firmenreich. Bei der Signa REM Transactions ist am Mittwoch das Konkursverfahren eröffnet worden. Zur Masseverwalterin wurde Romana Weber-Wilfert bestimmt.

Polnischer Ex-Innenminister trat in Hungerstreik

Warschau - Polens inhaftierter Ex-Innenminister Mariusz Kaminski ist am ersten Tag seiner Gefängnisstrafe in einen Hungerstreik getreten. Eine entsprechende Erklärung des wegen Amtsmissbrauchs verurteilten Politikers veröffentlichte die abgelöste nationalkonservative Regierungspartei PiS am Mittwoch auf der Plattform X (vormals Twitter). Er halte seine Verurteilung für politische Rache, schrieb Kaminski darin. Präsident Andrzej Duda rügte das Vorgehen der Behörden.

Bedingte Haftstrafen in NÖ Prozess um tödlichen Pyro-Unfall

Wiener Neustadt - Ein Prozess nach einer Kugelbomben-Explosion mit zwei Toten zu Silvester 2022 in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat am Mittwoch in Wiener Neustadt mit bedingten Haftstrafen geendet. Ein 20-Jähriger erhielt neun, sein 18-jähriger Bruder sechs Monate auf Bewährung. Sie waren wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Am ersten Verhandlungstag waren zwei Mitbeschuldigte freigesprochen worden. Die Urteile sind laut Landesgericht nicht rechtskräftig.

