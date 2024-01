Anhörung Südafrikas zum Gaza-Krieg hat begonnen

Den Haag - Begleitet von Demonstrationen hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung zur Völkermord-Klage gegen Israel begonnen. Zum ersten Mal stellt sich Israel der Klage Südafrikas zum Gaza-Krieg. Der Vertreter Südafrikas warf Israel in seiner Einlassung vor dem höchsten UNO-Gericht "völkermörderisches Handeln" vor und verglich den Umgang mit den Palästinenserinnen und Palästinensern mit dem Apartheid-System der Rassentrennung. Israel weist den Vorwurf zurück.

U-Ausschüsse konstituierten sich

Wien - Die im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse haben sich am Donnerstag konstituiert. Beschlossen wurden der Arbeitsplan sowie erste Ladungslisten. Neben dem von FPÖ und SPÖ verlangten COFAG-Ausschuss, der Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur beleuchten soll, hat sich auch der von der ÖVP alleine getragene Ausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch" konstituiert.

Wende bei Pkw-Neuzulassungen: Hälfte fährt (teil)elektrisch

Wien - 2023 brachte auf dem heimischen Automarkt eine Wende: Erstmals machen Fahrzeuge mit Hybrid- und reinem Elektroantrieb nahezu die Hälfte der Neuzulassungen aus. "Die Zukunft beim Pkw ist elektrisch", meinte daher heute auch Autoimporteur-Sprecher Günther Kerle. Und Peter Laimer, Kfz-Experte der Statistik Austria, ergänzte: "Die Alternativen haben die Pkw-Zulassungen gerettet." Insgesamt wurden im Vorjahr 239.150 Pkw neu zugelassen, das sind um elf Prozent mehr als 2022.

Teure Reparaturen: Hertz trennt sich von 20.000 Elektroautos

New York - Hohe Kosten für Reparaturen und Schäden vermiesen dem US-Autovermieter Hertz die Freude an Elektroautos. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, 20.000 Elektroautos zu verkaufen und stattdessen Verbrennerfahrzeuge in seine Flotte aufzunehmen. Die Ausgaben für Reparaturen nach Unfällen insbesondere bei Elektroautos seien im vierten Quartal hoch gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Bewaffneter Täter nach Banküberfall in Kufstein flüchtig

Kufstein - Ein unbekannter, mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann hat Donnerstagnachmittag im Tiroler Kufstein eine Bankfiliale überfallen. Der maskierte Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, teilte die Polizei mit. Eine groß angelegte Fahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen aus Österreich und Deutschland sowie eines Hubschraubers war im Gange. Ob der Mann etwas erbeutet hatte, war zunächst ebenso unklar wie der genaue Tathergang. Es gab keine Verletzten.

Zahl der Piratenangriffe 2023 wieder gestiegen

London - Die Zahl der Piratenangriffe auf den Weltmeeren hat im Jahresverlauf 2023 wieder zugelegt. Insgesamt wurden nach Daten des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB) 120 Vorfälle von Seepiraterie und bewaffneten Raubüberfällen auf Schiffe gemeldet - gegenüber 115 im Jahr 2022. Dabei wurden 105 Schiffe geentert, neun Angriffe versucht, vier Schiffe gekapert und zwei Schiffe beschossen, wie das zur Internationalen Handelskammer gehörende Schifffahrtsbüro am Donnerstag berichtete.

Baby mit schwerer Kokainvergiftung in Italien im Krankenhaus

Rom - Ein drei Monate altes Baby hat in Italien eine schwere Kokainvergiftung erlitten und in einem Krankenhaus in Neapel behandelt werden müssen. Ärzte der pädiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Salerno fanden heraus, warum der Bub in kritischem Zustand in die Notaufnahme eingeliefert worden war, berichteten italienische Medien. Die Mutter ist Berichten zufolge drogenabhängig. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Übertragung durch das Stillen stattgefunden haben könnte.

