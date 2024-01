Signa Prime und Development - Finanzierung gesichert

Wien - Für die Signa Prime sowie die Signa Development dürfte die Zukunft - zumindest für den Moment - gesichert sein. Laut den jeweiligen Insolvenzverwaltern sind die Kosten für die Fortführung des Betriebs jeweils gedeckt. Die Eigenverwaltung bleibt dementsprechend auch bei beiden Sanierungsverfahren aufrecht. Sowohl Insolvenzverwalter als auch Gläubigerschützer sprachen von einer positiven Zusammenarbeit mit dem Signa-Management.

Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl

Wien - Reinhold Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl. Das hat der Bundesparteivorstand der Volkspartei am Montag einstimmig beschlossen. Dass der 63-jährige frühere Staatssekretär und derzeitige außenpolitische Sprecher die ÖVP im Juni in die Wahl führen soll, galt bereits seit einigen Tagen als gesetzt. Im Gespräch mit der APA skizzierte er mehr Bürgernähe und Kampf gegen illegale Migration als Kernthemen seiner Kampagne. Ein genaues Wahlziel nannte er nicht.

Wiener Angler fischt Leichenteil aus Marchfeldkanal

Wien - Ein Angler hat am Samstagnachmittag einen Leichenteil aus dem Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf gefischt. Das bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich auf Anfrage der APA. Der Mann alarmierte die Polizei, die dann auch mit Tauchern nach weiteren Teilen suchte. Dabei wurde zumindest ein weiterer Leichenteil im Wasser gefunden. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Oxfam: Superreiche werden trotz Inflation immer reicher

Davos - Die Krisen und Kriege der vergangenen Jahre haben die Schere zwischen Arm und Reich auf der Welt noch weiter auseinandergetrieben. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Entwicklungsorganisation Oxfam vor dem Start des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlichte. Demnach haben die fünf reichsten Menschen der Welt - allesamt Männer - ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wurden fast fünf Milliarden Menschen, die ärmsten 60 Prozent, noch ärmer.

Nach 16 Jahren Haft hofft Josef F. auf bedingte Entlassung

Krems/Amstetten - Astrid Wagner, die Verteidigerin des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F., möchte diesem einen Lebensabend auf freiem Fuß ermöglichen. Das bekräftigte sie Montagmittag im Gespräch mit der APA. Dazu müsste aber zunächst ein Dreiersenat am Landesgericht Krems der Verlegung des mittlerweile 88-Jährigen vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug zustimmen.

Eine Tote nach mutmaßlichem Anschlag bei Tel Aviv

Tel Aviv - Bei einem Anschlag in der Nähe der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Montag eine Frau getötet und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Die 70-jährige Frau sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das örtliche Krankenhaus mit. Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom wurden mindestens 17 Menschen in Raanana verletzt. Die israelische Polizei gab die Zahl der Verletzten zunächst mit 13 an.

Houthi-Rebellen griffen wieder Frachter im Roten Meer an

Sanaa - Die jemenitischen Houthi-Rebellen haben offenbar erneut ein Containerschiff im Roten Meer angegriffen. Das Regionalkommando des US-Militärs teilte am Montagnachmittag auf X (ehemals Twitter) mit, die Rebellen hätten eine ballistische Antischiffrakete auf die M/V Gibraltar Eagle abgefeuert. Sie wurde demnach aus von Houthi-kontrollierten Gebieten im Jemen abgeschossen. Der US-Frachter fahre unter der Flagge der Marshallinseln. Es habe weder Verletzte noch Schäden gegeben.

26-Jähriger in NÖ während eigener Trauung festgenommen

Vösendorf/Wien - Während seiner eigenen standesamtlichen Trauung ist ein 26-Jähriger am Samstag in Vösendorf (Bezirk Mödling) festgenommen worden. Hintergrund war, dass der türkische Staatsbürger einige Tage zuvor einen negativen Asylbescheid erhalten hatte, wie mehrere Medien am Montag berichteten. Der verhinderte Bräutigam sitzt nun in Wien in Schubhaft. Seine Verlobte, eine 40-jährige in der Bundeshauptstadt lebende Deutsche, reagierte schockiert auf den Vorfall.

Wiener Börse schließt höher, ATX mit plus 0,35 %

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Zuwächsen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,35 Prozent auf 3.410,35 Einheiten. Angesichts eines Feiertages in den USA blieben wichtige Impulsgeber in der zweiten Tageshälfte Mangelware. Gesucht waren unter den schwer gewichteten Anteilen Raiffeisen mit plus 2,8 Prozent.

