US-Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner starten

Des Moines (Iowa)/Washington - Die Vorwahl der Republikaner im Bundesstaat Iowa markiert am Montagabend (Ortszeit) den Beginn des US-Wahljahres. Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen. Bei den Republikanern zeigten Umfragen in Iowa zuletzt Ex-Präsident Donald Trump als klaren Favoriten.

Israel: Palästinenser werden Gazastreifen regieren

Tel Aviv/New York - Der Gazastreifen wird laut Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant nach Ende des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas von Palästinensern regiert werden. "Palästinenser leben im Gazastreifen und daher werden Palästinenser ihn in Zukunft regieren", sagte Gallant am Montag bei einer Pressekonferenz. "Die künftige Regierung in Gaza muss aus dem Gazastreifen hervorgehen." UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres äußerte indes Sorge vor einer Ausweitung des Kriegs.

Houthi-Rebellen griffen wieder Frachter im Roten Meer an

Sanaa - Die jemenitischen Houthi-Rebellen haben offenbar erneut ein Containerschiff im Roten Meer angegriffen und getroffen. Das Regionalkommando des US-Militärs teilte am Montagnachmittag auf X (ehemals Twitter) mit, die Rebellen hätten eine ballistische Antischiffrakete auf die M/V Gibraltar Eagle abgefeuert. Sie wurde demnach aus von Houthi-kontrollierten Gebieten im Jemen abgeschossen. Der US-Frachter fahre unter der Flagge der Marshallinseln. Es habe keine Verletzte gegeben.

Nach 16 Jahren Haft hofft Josef F. auf bedingte Entlassung

Krems/Amstetten - Astrid Wagner, die Verteidigerin des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F., möchte diesem einen Lebensabend auf freiem Fuß ermöglichen. Das bekräftigte sie Montagmittag im Gespräch mit der APA. Dazu müsste aber zunächst ein Dreiersenat am Landesgericht Krems der Verlegung des mittlerweile 88-Jährigen vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug zustimmen.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel auf höchster Ebene

Bern/Davos - Die Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Das kündigten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Schweizer Präsidentin Viola Amherd am Montag in Bern an. Beide Seiten wollten umgehend mit der Planung beginnen. Einen Termin für das Treffen gab es zunächst noch nicht.

Britisches Parlament debattiert über Asylpakt mit Ruanda

London - Das britische Parlament setzt am Dienstag seine Beratungen über einen umstrittenen Asylpakt mit Ruanda fort. Der rechte Flügel der regierenden Konservativen Partei von Premierminister Rishi Sunak will den Gesetzesentwurf verschärfen. Die Rechtsaußen-Tories fordern, dass auch vor internationalen Gerichten kein Einspruch gegen Abschiebungen in das ostafrikanische Land mehr möglich sein soll. Das lehnen wiederum die moderaten Kräfte in der Partei ab.

Tiroler Landtag mit Sondersitzung zur Tiwag

Innsbruck - Der Tiroler Landtag kommt am Dienstag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Bei dem Sonderlandtag wollen die oppositionellen FPÖ, Liste Fritz und Grüne die Preis- und Unternehmenspolitik des landeseigenen Energieversorgers Tiwag beleuchten. Zudem wird etwa die Rückgängigmachung der Kündigung von 100.000 Tiwag-Kunden bzw. deren Altverträgen und eine "Energiepreisgarantie" gefordert. Die schwarz-rote Landesregierung wartet indes mit einer Elektrizitätsgesetz-Novelle auf.

Tausende demonstrieren in Essen und Leipzig gegen die AfD

Essen/Leipzig - Mehr als 10.000 Menschen haben in Essen und Leipzig gegen die AfD demonstriert. An einem Protestzug im nordrhein-westfälischen Essen nahmen am Montagabend nach Polizeiangaben rund 6.700 Demonstrierende teil. Viele trugen Transparente mit Aufschriften wie: "Lasst Nazis nicht marschieren und auch nicht mitregieren" oder "Bunt statt kackbraun". Unter den Teilnehmern waren Gruppen wie "Omas gegen Rechts" und die DGB-Jugend.

