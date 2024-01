Israel und Hamas setzen Kämpfe im Gazastreifen fort

Tel Aviv - Israel und die radikalislamische Hamas haben ihre Kämpfe im Süden des Gazastreifens auch am Dienstag unvermindert fortgesetzt. Die islamistische Palästinenserorganisation sprach von einer Welle israelischer Luftangriffe im Gazastreifen, bei der 78 Menschen getötet worden seien. Nach Angaben der israelischen Armee feuerte die Hamas in der Früh rund 50 Raketen aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels ab.

Van der Bellen sieht Gefahr eines Flächenbrands in Nahost

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht die "ernste Gefahr" einer Ausweitung des Nahost-Konflikts auf andere Länder in der Region. Generell werde 2024 weitere Herausforderungen bringen, die "an Zahl und Komplexität zunehmen könnten", sagte Van der Bellen beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Corps am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei. An die Botschafterinnen und Botschafter appellierte er deshalb, den Dialog und den "Weg des Miteinander" fortzusetzen.

ÖVP will sich an Neuwahl-Spekulationen nicht beteiligen

Wien - Die Spekulationen über ein Vorziehen der Nationalratswahl reißen nicht ab. So sollen sich etwa die VP-Länderchefs beim Treffen im Kanzleramt Sonntagabend laut Medienberichten mehrheitlich dafür ausgesprochen haben. Von der ÖVP-Klausur in Krems am Dienstag hieß es allerdings in einer Stellungnahme auf APA-Anfrage, vorgezogene Wahlen seien "kein Thema".

Evakuierungen von Dörfern in der Region Charkiw angeordnet

Kiew (Kyjiw) - Wegen verstärkter russischer Angriffe haben die Behörden in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine die Bewohner zahlreicher Dörfer in Frontnähe aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. "Angesichts der Sicherheitslage" werde die Evakuierung der Einwohner aus den Gemeinden Kindraschiwska und Kuryliwska im Bezirk Kupjansk angeordnet, teilte Regionalgouverneur Oleg Synegubow am Dienstag in Onlinediensten mit. Demnach sind mehr als 3.000 Menschen in 26 Orten betroffen.

Weitere Leichenteile im Wiener Marchfeldkanal entdeckt

Wien - Taucher der Spezialeinheit Cobra haben auch am Dienstag weiter nach Leichenteilen im Wiener Marchfeldkanal in Floridsdorf gesucht. Immer wieder würden Teile gefunden. "Die Suche ist noch nicht abgeschlossen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, wie Dittrich am Vormittag der APA bekannt gab. Am Samstag hatte ein Angler einen Fuß aus dem Wasser gefischt und Alarm geschlagen.

Griechisches Frachtschiff vor Jemen von Rakete getroffen

Sanaa/Kopenhagen - Vor dem Hintergrund wiederholter Angriffe der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer ist nun ein griechisches Frachtschiff vor der Küste des Jemen von einer Rakete getroffen worden. Ein unter der Flagge Maltas fahrendes Handelsschiff in griechischem Besitz sei Berichten zufolge bei der Durchfahrt des Roten Meers in Richtung Norden getroffen worden, teilte die Sicherheitsfirma Ambrey am Dienstag mit.

Tiwag-Sonderlandtag: Opposition schoss sich auf Mattle ein

Innsbruck - Der Tiroler Opposition hat am Dienstag in einer Sondersitzung zu Strompreiserhöhungen und Vertragskündigungen der landeseigenen Tiwag die Rolle von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) als Eigentümervertreter ins Visier genommen. FPÖ, Grüne, Liste Fritz und NEOS übten heftige Kritik, Mattle habe seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Der Landeschef ging auf Distanz zum Unternehmen, kündigte eine "Neuaufstellung" an und "konterte" mit einer Novelle des Elektrizitätsgesetzes.

Wiener Börse am Nachmittag schwach, ATX verliert 0,6 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag schwach tendiert. Der ATX hielt knapp vor 15 Uhr mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 3.388,73 Punkten. Die Frage nach dem ersten Zinssenkungstermin der EZB beschäftige heute erneut die Investoren, nachdem EZB-Mitglied Francois Villeroy de Galhau beim Weltwirtschaftsforum in Davos Zinsschritte für heuer in Aussicht gestellt hatte.

