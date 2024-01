Pakistan greift als Vergeltung Separatisten im Iran an

Islamabad - Pakistan hat als Reaktion auf Angriffe des Iran seinerseits Stellungen belutschischer Separatisten im Nachbarland beschossen. Der Angriff auf die Provinz Sistan-Belutschistan am Donnerstag habe Extremisten gegolten, wie das pakistanische Außenministerium mitteilte. Die Streitkräfte seien weiter in "in extrem hoher Alarmbereitschaft". China und Türkei mahnten umgehend, die Lage nicht weiter zu verschärfen.

Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

Hinweise auf Tötungsdelikt nach Leichenfund in Wien

Wien - Nach dem Fund von Leichenteilen im Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf verdichten sich die Spuren, dass es sich bei dem Fall um ein Tötungsdelikt handelt. "Die vorläufigen gerichtsmedizinischen Befunde lassen den ersten Schluss zu, dass es sich bei der Todesursache des Mannes um ein Tötungsdelikt handeln dürfte", gab die Landespolizeidirektion am Donnerstag bekannt. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Hinweise zur Identität des Mannes von einer DNA-Analyse.

Verdächtiger nach Lokal-Bränden auf Donauinsel festgenommen

Wien - Nach dem Feuer in einem Lokal in der "Sunken City" auf der Wiener Donauinsel am Freitag vergangener Woche ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen einen 46-jährigen Österreicher. Videos und Bilder aus Überwachungskameras brachten die Kriminalisten auf seine Spur. Ermittler des Landeskriminalamts nahmen den Mann am Mittwoch gegen 9.00 Uhr in der Nähe des Kagraner Platzes in der Donaustadt fest. Der Mann sei geständig, sein Motiv jedoch unklar.

Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Schwechat/Wien - Der Flughafen Wien hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte. Es sei 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden. Für heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen erwartet. 2025 könnte dann der Passagierrekord aus 2019 von 31,7 Millionen fallen, wie Vorstand Julian Jäger am Donnerstag erklärte. Eine Entscheidung zur dritten Piste soll bis 2026 fallen.

EU-Parlament will Mittelfreigabe an Ungarn überprüfen

Straßburg - Das EU-Parlament will die Freigabe eingefrorener EU-Gelder an Ungarn durch die EU-Kommission juristisch überprüfen lassen. Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in Straßburg mit großer Mehrheit angenommen. Die Abgeordneten üben darin auch scharfe Kritik an Ungarns Premier Viktor Orb�n: Sie verurteilen die "bewussten, kontinuierlichen und systematischen Bemühungen" der Regierung Orbans, die Grundwerte der EU zu untergraben.

COFAG soll bis Jahresende vollständig abgewickelt werden

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will mit der Abwicklung der COVID-19-Finanzierungsagentur (COFAG) ab 30. Juni beginnen und die Hilfsagentur bis Ende Dezember vollständig liquidieren. Vergangenen Juni hatte Brunner erstmals die Auflösung der COFAG ohne fixes Enddatum angekündigt. "Entscheidend ist, dass die Rechtsansprüche der Unternehmen gewahrt bleiben und bereits zugesagte Förderungen reibungslos ausgezahlt werden", sagte Brunner am Donnerstag vor Journalisten in Wien.

Massenweise Schnee in Deutschland

Frankfurt am Main/München - Starker Schneefall und Glatteis haben für ein Verkehrschaos in mehreren deutschen Bundesländern gesorgt und das öffentliche Leben beeinträchtigt. In Hessen und Rheinland-Pfalz blieben seit Mittwochabend zahlreiche Autos in bis zu 50 Kilometer langen Staus auf Autobahnen stecken, in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fiel auch am Donnerstag der Präsenzunterricht in Schulen aus. Zudem gab es Unfälle.

