NATO organisiert Großmanöver mit 90.000 Soldaten

Brüssel - Die NATO will für ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands rund 90.000 Soldaten mobilisieren. Das wurde am Donnerstag am Rande eines Treffens von militärischen Spitzenvertretern des Verteidigungsbündnisses in Brüssel bekannt. Die im Februar beginnende Übung namens "Steadfast Defender" wird damit die größte NATO-Übung seit dem Ende des Kalten Krieges. Trainiert werden soll insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften.

Pakistan greift als Vergeltung Separatisten im Iran an

Islamabad - Pakistan hat als Reaktion auf Angriffe des Iran seinerseits Stellungen belutschischer Separatisten im Nachbarland beschossen. Der Angriff auf die Provinz Sistan-Belutschistan am Donnerstag habe Extremisten gegolten, wie das pakistanische Außenministerium mitteilte. Die Streitkräfte seien weiter in "in extrem hoher Alarmbereitschaft". China und Türkei mahnten umgehend, die Lage nicht weiter zu verschärfen.

Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

Hinweise auf Tötungsdelikt nach Leichenfund in Wien

Wien - Nach dem Fund von Leichenteilen im Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf verdichten sich die Spuren, dass es sich bei dem Fall um ein Tötungsdelikt handelt. "Die vorläufigen gerichtsmedizinischen Befunde lassen den ersten Schluss zu, dass es sich bei der Todesursache des Mannes um ein Tötungsdelikt handeln dürfte", gab die Landespolizeidirektion am Donnerstag bekannt. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Hinweise zur Identität des Mannes von einer DNA-Analyse.

Österreichische Wälder weiter von Klimakrise betroffen

Wien/Purkersdorf - 2023 hat Klima-Rekorde gebrochen, der Klimawandel führte zum wärmsten Jahr weltweit und hat den österreichischen Wäldern vor allem im Herbst zugesetzt. Das geht aus der Waldbilanz der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) hervor. "Der Hitze im Juni und Juli folgte ein regenreicher August und damit eine kleine Verschnaufpause für den Wald, bevor der Herbst für Temperaturrekorde sorgte", hielt Georg Schöppl, ÖBf-Vorstandssprecher, fest. Das verlängerte die Borkenkäfer-Aktivität.

EU-Parlament will Mittelfreigabe an Ungarn überprüfen

Straßburg - Das EU-Parlament will die Freigabe eingefrorener EU-Gelder an Ungarn durch die EU-Kommission juristisch überprüfen lassen. Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in Straßburg mit großer Mehrheit angenommen. Die Abgeordneten üben darin auch scharfe Kritik an Ungarns Premier Viktor Orb�n: Sie verurteilen die "bewussten, kontinuierlichen und systematischen Bemühungen" der Regierung Orbans, die Grundwerte der EU zu untergraben.

Wolfsabschuss: EU-Generalanwältin unterstützt Tier-Schützer

Luxemburg/Innsbruck - Im Fall des geplanten Abschusses eines Wolfs in Tirol stützt die EU-Generalanwältin weitgehend die Argumente der Wolf-Schützer. Dass einige Länder vom strengen Schutzregime des Wolfs in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ausgenommen sind, Österreich aber nicht, stelle "keine Ungleichbehandlung" dar, hält sie in ihrem Schlussantrag am Donnerstag fest. Tirols LHStv. Josef Geisler (ÖVP) sah keine "unmittelbaren Auswirkungen" und kündigte auch für heuer Abschussverordnungen an.

Verdächtiger nach Lokal-Bränden auf Donauinsel festgenommen

Wien - Nach dem Feuer in einem Lokal in der "Sunken City" auf der Wiener Donauinsel am Freitag vergangener Woche ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen einen 46-jährigen Österreicher. Videos und Bilder aus Überwachungskameras brachten die Kriminalisten auf seine Spur. Ermittler des Landeskriminalamts nahmen den Mann am Mittwoch gegen 9.00 Uhr in der Nähe des Kagraner Platzes in der Donaustadt fest. Der Mann sei geständig, sein Motiv jedoch unklar.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag etwas höher präsentiert. Der ATX legte um 0,25 Prozent auf 3.335 Einheiten zu. Marktbeobachter verwiesen auf eine Stabilisierungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert. Mit veröffentlichten Verkehrszahlen rückte der Flughafen Wien ins Blickfeld und die Airport-Aktie gewann 2,5 Prozent. Die schwergewichteten Banken legten auch einheitlich zu.

