Pakistan greift als Vergeltung Separatisten im Iran an

Islamabad - Pakistan hat als Reaktion auf Angriffe des Iran seinerseits Stellungen belutschischer Separatisten im Nachbarland beschossen. Der Angriff auf die Provinz Sistan-Belutschistan am Donnerstag habe Extremisten gegolten, wie das pakistanische Außenministerium mitteilte. Die Streitkräfte seien weiter in "in extrem hoher Alarmbereitschaft". China und Türkei mahnten umgehend, die Lage nicht weiter zu verschärfen.

Freispruch für 86-jährigen Wiener in Mordversuch-Prozess

Wien - Ein 86-jähriger Mann ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf des versuchten Mordes am eigenen Sohn freigesprochen worden. Die acht Geschworenen verwarfen den zentralen Punkt der Anklage einstimmig. Der hochbetagte, bisher unbescholtene Mann, der auf einen Rollator angewiesen ist, erhielt wegen gefährlicher Drohung und Vergehen nach dem Waffengesetz zehn Monate bedingt. Er wurde unmittelbar nach der Verhandlung enthaftet.

NATO organisiert Großmanöver mit 90.000 Soldaten

Brüssel - Die NATO will für ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands rund 90.000 Soldaten mobilisieren. Die rund vier Monate dauernde Übung mit dem Namen Steadfast Defender (etwa: "Standhafter Verteidiger") werde die größte des Verteidigungsbündnisses seit Jahrzehnten, erklärte der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Christopher Cavoli, am Donnerstag nach einem Treffen des NATO-Militärausschusses in Brüssel.

Ukraine und Russland melden neue Luftangriffe

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben erneut zahlreiche gegenseitige Luftangriffe gemeldet. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Nacht auf Donnerstag 22 von 33 Drohnen abgeschossen, teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Einige Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht. Die russischen Behörden wiederum berichteten über Beschuss mit Drohnen und Raketen von ukrainischer Seite. Russland habe vor allem die östlichen und südlichen Regionen des Landes attackiert, hieß es aus Kiew.

Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

ÖHB-Männer mit nächster EM-Sensation - 30:29 gegen Ungarn

Köln - Österreichs Handball-Nationalmannschaft der Männer hat seinen Sensationslauf bei der Europameisterschaft in Deutschland auch in der Hauptrunde fortgesetzt. Das ÖHB-Team gewann am Donnerstag zum Auftakt der zweiten Turnierphase in Köln gegen die in der Vorrunde souveränen Ungarn mit 30:29 (17:17). Die Österreicher gehen damit ungeschlagen in das Prestigeduell mit Gastgeber Deutschland am Samstag (20.30 Uhr/live ORF 1).

Südtiroler Landtag wählte Kompatscher zum Landeshauptmann

Bozen/Innsbruck - Der alte und neue Südtiroler Landeshauptmann heißt Arno Kompatscher (SVP). Er wurde am Donnerstag vom Landtag erneut in diese Position gewählt. 19 Landtagsabgeordnete votierten für ihn, 16 dagegen. Dies entsprach exakt der Mehrheit der neuen Mitte-Rechts-Fünferkoalition aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica. Der 52-jährige Kompatscher regiert Südtirol seit 2014, es handelt sich um seine dritte und letzte Periode.

Jüngste Hamas-Geisel ein Jahr alt - Heftige Kämpfe in Gaza

Gaza - Mehr als drei Monate nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas ist die jüngste der von der islamistischen Palästinenserorganisation verschleppten Geiseln am Donnerstag ein Jahr alt geworden. "Wir denken jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute an sie", sagte Yossi Schneider über seine in den Gazastreifen verschleppte Familie - darunter das Baby Kfir Bibas. Derweil dauerten die heftigen Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas auch am Donnerstag an.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel befestigt beendet. Der ATX schloss mit plus 0,49 Prozent auf 3.343 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert. Mit veröffentlichten Verkehrszahlen rückte der Flughafen Wien ins Blickfeld und die Airport-Aktie gewann 2,5 Prozent. Die schwergewichteten Banken legten auch einheitlich zu.

