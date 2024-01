Vater stirbt nach Messerattacke im Innviertel

Obernberg - Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat Freitagfrüh in Obernberg am Inn (Bezirk Ried) ein tödliches Ende genommen. Der 22-Jährige soll seinen 59-jährigen Vater erstochen haben, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. Das Opfer habe mindestens sieben Stichwunden, eine Obduktion wurde angeordnet. Der Verdächtige wurde von Einsatzkräften der Cobra festgenommen. Er meinte zu Beamten, sein Vater habe auf ihn geschossen. Im Haus wurden zwei Patronenhülsen gefunden.

Signa - Elbtower-Projektgesellschaft meldete Insolvenz an

Hamburg - In der Signa-Immobiliengruppe gibt es einen weiteren Insolvenzfall. Die Eigentümerin des Elbtower-Grundstücks, die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG, hat nach Angaben der Stadt Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. Damit könne die Stadt nun ihr Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge geltend machen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am Freitag mit. Seit Ende Oktober herrscht auf der Elbtower-Baustelle Stillstand.

Karlspreis 2024 für Rabbiner Pinchas Goldschmidt

Aachen - Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, erhält den Karlspreis 2024. Gemeinsam mit ihm würden die jüdischen Gemeinschaften in Europa geehrt, teilte das Direktorium des Internationalen Karlspreises zu Aachen am Freitag mit. Von der Auszeichnung soll die Botschaft ausgehen, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Europa gehört und in Europa kein Platz für Antisemitismus sein darf.

Balten bauen Verteidigungsanlagen zu Russland und Belarus

Tallinn - Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine haben die drei baltischen Staaten den Bau neuer Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Belarus und Russland vereinbart. Das Verteidigungsministerium Estlands teilte am Freitag mit, die Minister der Länder hätten in Riga ein Abkommen unterzeichnet, wonach "Estland, Lettland und Litauen in den kommenden Jahren Verteidigungsanlagen zur Einschränkung der Mobilität bauen wollen".

Hamas-Behörde: Mehr als 24.700 Tote im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Die Zahl der im Gazastreifen seit Kriegsausbruch vor mehr als drei Monaten getöteten Bewohner ist auf 24.762 gestiegen, wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Zudem seien 62.108 Verletzte registriert worden. Die israelische Armee setzte ihren Kampf gegen die Hamas unterdessen in verschiedenen Teilen des nur etwa 40 Kilometer langen und zwischen sechs und zwölf Kilometer breiten Küstenstreifens nach eigenen Angaben fort.

Zadic legt Maßnahmenplan gegen Bilanzsäumigkeit vor

Wien - Im Zuge der Insolvenzen in der Signa-Gruppe ist auch das Thema der verspäteten Bilanzvorlegung von Unternehmen stärker in den Fokus geraten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) plädierte im APA-Interview bereits Anfang Jänner für härtere Strafen für Firmen, die ihre Bilanz durch verspätete und ausbleibende Berichterstattung verschleiern. Nun hat sie einen mit dem Regierungspartner ÖVP noch nicht abgestimmten Maßnahmenplan vorgelegt.

Leichenteile im Marchfeldkanal lagen länger im Wasser

Wien - Die Leichenteile, die im Wiener Marchfeldkanal gefunden worden sind, lagen längere Zeit im Wasser. Polizeisprecherin Julia Schick sprach von "Wochen oder sogar Monaten". Die Ermittler hielten sich am Freitag äußerst bedeckt, weder gab es Informationen über eine mögliche Identität, noch nähere Details über die todesursächlichen Verletzungen. Die Polizei wolle nun kein Täterwissen preisgeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, so Schick im Gespräch mit der APA.

Innsbruck-Wahl: Grün-Abspalter laufen zu Tursky über

Innsbruck - Der Bürgermeisterkandidat des bürgerlichen Bündnisses "das Neue Innsbruck", ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky, knabbert im Vorfeld der Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April das grüne Lager in der Tiroler Landeshauptstadt an. Bei einer Pressekonferenz am Freitag verkündete er, dass sich die grüne Abspaltung "Lebenswertes Innsbruck" - sie verfügt derzeit über drei Gemeinderäte - seinem Bündnis anschließt und auf eine eigene Kandidatur verzichtet.

