EU sanktioniert Unterstützer der Hamas

EU-weit/Brüssel - Die EU nimmt mit einem neuen Sanktionsinstrument Mitglieder und Unterstützer der islamistischen Hamas ins Visier. In einem ersten Schritt wurden am Freitag sechs Personen mit Strafmaßnahmen belegt, wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht. Unter ihnen sind Geldgeber der Hamas aus dem Sudan und Algerien sowie Männer, die an Geldwäsche- und Geldtransfer-Aktivitäten zugunsten der Organisation beteiligt sein sollen. Zudem ist auch Musa Muhammad Salim Dudin betroffen.

Russland fordert Hamas zur Freilassung der Geiseln auf

Moskau - Russland hat die radikalislamische Hamas bei Gesprächen in Moskau zur Freilassung aller aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln aufgerufen. Bei einem Treffen mit Hamas-Politbüro-Mitglied Mussa Abu Marsuk hob der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow am Freitag nach Angaben seines Ministeriums die "Notwendigkeit einer zügigen Freilassung von Zivilisten, die bei den Angriffen vom 7. Oktober gefangen genommen wurden", hervor.

Israel hat laut Borrell Gründung der Hamas finanziert

EU-weit/Brüssel - Israel hat nach Ansicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell die Gründung der radikal-islamischen Hamas finanziert. Die israelische Regierung habe die Gruppe mit Geldern versorgt, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen, sagt der Diplomat. Auf Details geht er nicht ein. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies entsprechende Vorwürfe seiner politischen Gegner in Israel und einiger globaler Medien zurück.

Vater stirbt nach Messerattacke im Innviertel

Obernberg - Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat Freitagfrüh in Obernberg am Inn (Bezirk Ried) ein tödliches Ende genommen. Der 22-Jährige soll seinen 59-jährigen Vater erstochen haben, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. Das Opfer habe mindestens sieben Stichwunden, eine Obduktion wurde angeordnet. Der Verdächtige wurde von Einsatzkräften der Cobra festgenommen. Er meinte zu Beamten, sein Vater habe auf ihn geschossen. Im Haus wurden zwei Patronenhülsen gefunden.

Signa - Elbtower-Projektgesellschaft meldete Insolvenz an

Hamburg - In der Signa-Immobiliengruppe gibt es einen weiteren Insolvenzfall. Die Eigentümerin des Elbtower-Grundstücks, die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG, hat nach Angaben der Stadt Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. Damit könne die Stadt nun ihr Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge geltend machen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am Freitag mit. Seit Ende Oktober herrscht auf der Elbtower-Baustelle Stillstand.

Zadic legt Maßnahmenplan gegen Bilanzsäumigkeit vor

Wien - Im Zuge der Insolvenzen in der Signa-Gruppe ist auch das Thema der verspäteten Bilanzvorlegung von Unternehmen stärker in den Fokus geraten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) plädierte im APA-Interview bereits Anfang Jänner für härtere Strafen für Firmen, die ihre Bilanz durch verspätete und ausbleibende Berichterstattung verschleiern. Nun hat sie einen mit dem Regierungspartner ÖVP noch nicht abgestimmten Maßnahmenplan vorgelegt.

Balten bauen Verteidigungsanlagen zu Russland und Belarus

Tallinn - Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine haben die drei baltischen Staaten den Bau neuer Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Belarus und Russland vereinbart. Das Verteidigungsministerium Estlands teilte am Freitag mit, die Minister der Länder hätten in Riga ein Abkommen unterzeichnet, wonach "Estland, Lettland und Litauen in den kommenden Jahren Verteidigungsanlagen zur Einschränkung der Mobilität bauen wollen".

Bauerndemo - FPÖ wetterte gegen Überregulierung

Wien - Die FPÖ hat es am Freitag den deutschen Bauern gleichgetan und vor dem Ballhausplatz zu einer Demonstration aufgerufen. Unter dem Motto "Zukunft unserer Landwirtschaft - Bauern sind keine Knechte!" forderte man dort weniger Bürokratie und den Stopp der "Preisexplosion". In Österreich würden ähnliche Probleme herrschen wie in Deutschland, so FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner, der sich gegen die Kritik verwehrte, seine Partei würde die Bauern instrumentalisieren.

