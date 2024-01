Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 eröffnet

Bad Ischl - Die Europäische Kulturhauptstadtjahr Bad Ischl - Salzkammergut 2024 ist am Samstag mit einem 1.000-stimmigen Chor unter der Leitung von Hubert von Goisern im Kurpark Bad Ischl eröffnet worden. 5.500 Leute waren laut Veranstaltern im Park, in der gesamten Stadt 10.000 bis 15.000. "Die Region steht vorbildhaft für ein vereintes Europa", sagte die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger über die 23 Gemeinden, die sich zur Kulturhauptstadt zusammengeschlossen haben.

Zeitkonto-Modell für Lehrkräfte weiter beliebt

Wien - Das Zeitkonto-Model für Lehrkräfte wird in einem immer stärkeren Ausmaß genutzt. 2022/23 sparten Pädagoginnen und Pädagogen an Bundesschulen (AHS, BMHS) durch Überstunden rund 740.000 Unterrichtsstunden an, umgekehrt verbrauchten sie rund 113.000 Unterrichtsstunden in Form von Freistellungen. An den Pflichtschulen wurden Stunden im Gegenwert von rund 220 Vollbeschäftigungsäquivalenten angespart und knapp 50 durch Freistellungen oder Auszahlungen abgebaut.

AUA mit sehr erfreulichem 2023, Probleme bei Geschäftsreisen

Innsbruck/Schwechat/Wien - Die Austrian Airlines (AUA) werden das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 offenbar sehr positiv bilanzieren können. Man könne auf ein "sehr erfreuliches Jahr" zurückblicken, was die wesentlichen Kennzahlen betrifft sagte AUA-Vorstand Michael Trestl im APA-Interview. Sorgen bereite aber der Geschäftsreiseverkehr, der sich nach Corona noch nicht erholt habe. In Sachen Ticketpreisen gab es für heuer Entwarnung: Stand jetzt werde es keine signifikanten Erhöhungen geben.

Nordkorea: Putin für baldigen Besuch bereit

Pjöngjang - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge seine Bereitschaft erklärt, das isolierte kommunistische Land bald zu besuchen. Putin habe sich für die Einladung für einen Besuch Pjöngjangs bedankt und seine Bereitschaft bekundet, Nordkorea zu einem baldigen Zeitpunkt zu besuchen, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Man sei bereit, "den engsten Freund des koreanischen Volkes mit größter Aufrichtigkeit zu begrüßen".

US-Militär: Stützpunkt mit US-Soldaten im Irak angegriffen

Bagdad - Im Irak ist nach US-Angaben eine von US-Soldaten genutzte Militärbasis angegriffen worden. Vom Iran unterstützte Kämpfer im Westirak hätten mehrere Raketen auf den Stützpunkt Ain Al-Assad abgefeuert, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs auf der Plattform X (vormals Twitter) am Samstag mit. Eine Reihe von US-Soldaten werde derzeit medizinisch untersucht. Mindestens ein irakischer Soldat sei verwundet worden.

Tausende demonstrieren in Israel gegen Regierung Netanyahu

Tel Aviv/Gaza - Tausende Menschen haben am Samstag in Israel gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. In der Küstenmetropole Tel Aviv verlangten die Teilnehmer einer Kundgebung das sofortige Ende des Gaza-Krieges, um die noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt von Hamas-Terroristen im Gazastreifen freizubekommen. "Stellt die Kämpfe ein, bezahlt den Preis!", zitierten israelische Medien einen der Redner, dessen Cousin unter den Geiseln ist.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red