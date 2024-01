Netanyahu kontert Biden: Kein souveräner Palästinenserstaat

Jerusalem/Ankara - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Darstellung von US-Präsident Joe Biden zurückgewiesen, eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten, ein offizieller Palästinenser-Staat neben Israel, sei nach dem Gaza-Krieg mit ihm machbar. "Ich werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die volle israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordan geht - und das steht im Widerspruch zu einem palästinensischen Staat", so Netanyahu Samstagabend auf X.

Zeitkonto-Modell für Lehrkräfte weiter beliebt

Wien - Das Zeitkonto-Model für Lehrkräfte wird in einem immer stärkeren Ausmaß genutzt. 2022/23 sparten Pädagoginnen und Pädagogen an Bundesschulen (AHS, BMHS) durch Überstunden rund 740.000 Unterrichtsstunden an, umgekehrt verbrauchten sie rund 113.000 Unterrichtsstunden in Form von Freistellungen. An den Pflichtschulen wurden Stunden im Gegenwert von rund 220 Vollbeschäftigungsäquivalenten angespart und knapp 50 durch Freistellungen oder Auszahlungen abgebaut.

Nordkorea: Putin für baldigen Besuch bereit

Pjöngjang - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge seine Bereitschaft erklärt, das isolierte kommunistische Land bald zu besuchen. Putin habe sich für die Einladung für einen Besuch Pjöngjangs bedankt und seine Bereitschaft bekundet, Nordkorea zu einem baldigen Zeitpunkt zu besuchen, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Man sei bereit, "den engsten Freund des koreanischen Volkes mit größter Aufrichtigkeit zu begrüßen".

US-Militär: Stützpunkt mit US-Soldaten im Irak angegriffen

Bagdad - Im Irak ist nach US-Angaben eine von US-Soldaten genutzte Militärbasis angegriffen worden. Vom Iran unterstützte Kämpfer im Westirak hätten mehrere Raketen auf den Stützpunkt Ain Al-Assad abgefeuert, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs auf der Plattform X (vormals Twitter) am Samstag mit. Eine Reihe von US-Soldaten werde derzeit medizinisch untersucht. Mindestens ein irakischer Soldat sei verwundet worden.

Wie Menschen mit ihrem Blut Leben retten können

Wien - An jedem Tag im Jahr werden in Österreich knapp 1.000 Blutkonserven benötigt, 350.000 pro Jahr. Das erfordert enorme logistische Herausforderungen, zumal die Zugänge ziemlich strikt sind und eine Konserve nur 42 Tage haltbar ist. "Die meisten Spenden werden bei mobilen Blutspendeaktionen aufgebracht", sagte Transfusionsmedizinerin Ursula Kreil, stellvertretende Leiterin des Blutspendedienstes des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) in Wien-Wieden, im Gespräch mit der APA.

AUA mit sehr erfreulichem 2023, Probleme bei Geschäftsreisen

Innsbruck/Schwechat/Wien - Die Austrian Airlines (AUA) werden das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 offenbar sehr positiv bilanzieren können. Man könne auf ein "sehr erfreuliches Jahr" zurückblicken, was die wesentlichen Kennzahlen betrifft sagte AUA-Vorstand Michael Trestl im APA-Interview. Sorgen bereite aber der Geschäftsreiseverkehr, der sich nach Corona noch nicht erholt habe. In Sachen Ticketpreisen gab es für heuer Entwarnung: Stand jetzt werde es keine signifikanten Erhöhungen geben.

Frontalzusammenstoß mit einem Toten im Bezirk Liezen

Stainach-Pürgg - Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 320 bei Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) hat am frühen Samstagabend einem Fahrzeuglenker das Leben gekostet, ein weiterer Lenker wurde schwer verletzt. Ein aus Richtung Liezen kommender 26-jähriger Mann hatte laut Augenzeugen mehrere Fahrzeuge überholt, dabei dürfte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In Folge prallte er frontal mit dem Fahrzeug eines 28-Jährigen zusammen.

