Wiener Polizist zu Misshandlungsvorwurf nicht geständig

Wien - Ein Polizist, der am 7. Mai 2023 in Wien-Simmering den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte, hat sich am Montag am Landesgericht zum Vorwurf des Amtsmissbrauchs "nicht schuldig" bekannt. "Ich wüsste nicht, was ich sonst hätte tun sollen", sagte der 34-Jährige. Für Verteidiger Klaus Heintzinger war das Vorgehen seines Mandanten "verhältnismäßig und gerechtfertigt", für Staatsanwältin Anja Oberkofler dagegen "völlig überschießend".

EU fordert Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister treffen am Montag in Brüssel zusammen, um über die Lage in Nahost und in der Ukraine zu debattieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte an, sich für eine palästinensische Eigenstaatlichkeit zur Lösung des Nahost-Konflikts einzusetzen. "Ich werde von jetzt an nicht mehr vom Friedensprozess sprechen, sondern von einer Zwei-Staaten-Lösung", sagte Borrell vor dem Treffen. Auch Außenminister Schallenberg unterstützt dies.

Klimaaktivistin Schilling Grüne Nummer eins bei EU-Wahl

Wien - Die Grünen gehen mit der Klimaaktivistin und Kolumnistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl. Bundessprecher Werner Kogler präsentierte die 23-Jährige am Montag als seinen Vorschlag für den ersten Listenplatz. Die Wienerin dürfte in Österreich die einzige weibliche Spitzenkandidatin einer chancenreichen Partei bei der Wahl sein.

AK, Gewerkschaft und Klimaschützer für "Hitzefrei"-Gesetz

Wien - Eine Allianz aus Arbeiterkammer (AK), Gewerkschaft Bau-Holz (GBH), Fridays for Future und System Change not Climate Change haben bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag eine gesetzliche "Hitzefrei"-Regelung für alle Branchen gefordert. Man müsse das Arbeitsrecht für Beschäftigte, die im Freien arbeiten, "klimafit" machen, sagte AK-Präsidentin Renate Anderl. Die aktuelle Rechtslage sei "sehr ungenau".

Mit Boot ohne Paddel auf NÖ Badesee: 14-Jähriger tot

Leobendorf - Im Wiener Donauspital ist in der Nacht auf Montag nach Polizeiangaben jener 14-Jährige gestorben, der am Samstagnachmittag im eiskalten Badesee Kreuzenstein in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) entdeckt worden war. Er hatte sich mit einem Gleichaltrigen zuvor in ein Boot gesetzt, das über keine Paddel verfügte und auf den Teich getrieben worden war. Das Duo sprang daraufhin ins Wasser. Nur ein Bursche gelangte schwimmend ans Ufer.

Neue Ermittlungsstelle soll Fälle von Polizeigewalt klären

Wien - Während am Wiener Landesgericht ein mutmaßlicher Polizeiübergriff verhandelt wurde - ein Polizeibeamter soll einen jungen Mann in Wien-Simmering mehrfach mit dem Kopf auf den Asphaltboden geschlagen haben, die Anklage ortet Amtsmissbrauch -, hat am Montag die neue Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt ihren Dienst aufgenommen. Wesentliches Ziel der Neuerung sei es, "das hohe Vertrauen in die Exekutive weiter zu stärken", bekräftigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Iran und Pakistan beenden diplomatische Eiszeit

Islamabad/Teheran - Nach gegenseitigen militärischen Angriffen wollen der Iran und Pakistan ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen. Die Botschafter sollen jeweils bis zum 26. Jänner zurückkehren, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung des pakistanischen Außenministeriums und einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian solle Pakistan außerdem am 29. Jänner besuchen, hieß es weiter.

Weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria in Kamerun

Yaounde - Startschuss für die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria: In Kamerun hat eine großangelegte Impfaktion gegen die Tropenkrankheit begonnen. Als einer der ersten erhielt in einem kleinen Krankenhaus in der Stadt Soa ein sechs Monate altes Baby die möglicherweise lebensrettende Spritze. Krankenschwestern sangen und feierten den Beginn der Impfkampagne in ihrem Land, als der kleine Noah Ngah die Impfung erhielt.

