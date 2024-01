Ein Todesopfer nach Unfall mit Linienbus in Osttirol

Mittewald an der Drau - Bei einem Unfall mit einem Linienbus im Osttiroler Assling ist Montagnachmittag laut Polizei "mindestens eine Person" ums Leben gekommen. Ein mit mehreren Personen besetzter Pkw fuhr auf der Drautal Straße (B 100) gegen einen Bus, bestätigte die Polizei Medienberichte gegenüber der APA. Die Zahl der Verletzten war noch unklar. Über die Identität der tödlich verunglückten Person und zum Unfallhergang konnte die Polizei keine näheren Angaben machen.

Wiener Polizist zu Misshandlungsvorwurf nicht geständig

Wien - Ein Polizist, der am 7. Mai 2023 in Wien-Simmering den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte, hat sich am Montag am Landesgericht zum Vorwurf des Amtsmissbrauchs "nicht schuldig" bekannt. "Ich wüsste nicht, was ich sonst hätte tun sollen", sagte der 34-Jährige. Für Verteidiger Klaus Heintzinger war das Vorgehen seines Mandanten "verhältnismäßig und gerechtfertigt", für Staatsanwältin Anja Oberkofler dagegen "völlig überschießend".

Klimaaktivistin Schilling Grüne Nummer eins bei EU-Wahl

Wien - Die Grünen gehen mit der Klimaaktivistin und Kolumnistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl. Bundessprecher Werner Kogler präsentierte die 23-Jährige am Montag als seinen Vorschlag für den ersten Listenplatz. Die Wienerin dürfte in Österreich die einzige weibliche Spitzenkandidatin einer chancenreichen Partei bei der Wahl sein.

AK, Gewerkschaft und Klimaschützer für "Hitzefrei"-Gesetz

Wien - Eine Allianz aus Arbeiterkammer (AK), Gewerkschaft Bau-Holz (GBH), Fridays for Future und System Change not Climate Change haben bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag eine gesetzliche "Hitzefrei"-Regelung für alle Branchen gefordert. Man müsse das Arbeitsrecht für Beschäftigte, die im Freien arbeiten, "klimafit" machen, sagte AK-Präsidentin Renate Anderl. Die aktuelle Rechtslage sei "sehr ungenau".

Bauern in Frankreich blockieren AKW

Toulouse - Vor einem Treffen von Agrarverbänden mit Frankreichs neuem Premierminister Gabriel Attal am Montag haben protestierende Landwirte ihre Blockaden im Land ausgedehnt. Weiterhin waren in Südfrankreich am Montag bei Toulouse mehrere Autobahnen blockiert, wie der Sender France Info berichtete. In der Region wurde auch die Zufahrt zum Atomkraftwerk in Golfech von Landwirten blockiert, wie die Zeitung "La D�p�che du Midi" berichtete.

Neue Ermittlungsstelle soll Fälle von Polizeigewalt klären

Wien - Während am Wiener Landesgericht ein mutmaßlicher Polizeiübergriff verhandelt wurde - ein Polizeibeamter soll einen jungen Mann in Wien-Simmering mehrfach mit dem Kopf auf den Asphaltboden geschlagen haben, die Anklage ortet Amtsmissbrauch -, hat am Montag die neue Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt ihren Dienst aufgenommen. Wesentliches Ziel der Neuerung sei es, "das hohe Vertrauen in die Exekutive weiter zu stärken", bekräftigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Iran und Pakistan beenden diplomatische Eiszeit

Islamabad/Teheran - Nach gegenseitigen militärischen Angriffen wollen der Iran und Pakistan ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen. Die Botschafter sollen jeweils bis zum 26. Jänner zurückkehren, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung des pakistanischen Außenministeriums und einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian solle Pakistan außerdem am 29. Jänner besuchen, hieß es weiter.

