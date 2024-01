Brau Union erhöht Preise für Gastronomie und Handel

Wien/Linz - Schlechte Nachrichten für Biertrinkerinnen und Biertrinker: Die Preise für das Hopfengetränk dürften demnächst erneut steigen, zumindest für Marken der Brau Union. Sie erhöht ihre Preise für den Handel und die Gastronomie um durchschnittlich 3,6 Prozent. Entsprechende Medienberichte bestätigte das Unternehmen der APA am Mittwoch auf Anfrage. Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss.

Neuerliche Gerüchte um Vorziehen der Nationalratswahl

Wien - Die schon seit Wochen schwelenden Gerüchte um ein Vorziehen der für Herbst angesetzten Nationalratswahl haben sich am Mittwoch neuerlich verdichtet. In mehreren Oppositionsfraktionen, aber auch in Regierungskreisen wurde ein Zusammenlegen mit der EU-Wahl am 9. Juni als Möglichkeit genannt. Demnach soll auch ÖVP-Chef Karl Nehammer diesem Termin nahegetreten sein. Aus dessen Büro hieß es auf APA-Anfrage: "Wir beteiligen uns an diesen Spekulationen nicht."

Tausende fliehen aus umkämpfter Stadt Khan Younis in Gaza

Jerusalem - Wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten Tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Viele flüchteten nach Angaben vom Mittwoch in Autos oder zu Fuß in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Kairo warf Israel vor, internationale Hilfslieferungen für die Palästinenser in Gaza zu verzögern. Israel trat unterdessen Medienberichten über eine mögliche Waffenruhe entgegen.

Russischer Jet mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen gecrasht

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Russland ist am Mittwoch nach Angaben aus Moskau ein Militärflugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt. Die Agentur RIA Nowosti berichtete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass sich die Ukrainer für einen Gefangenenaustausch auf dem Weg nach Belgorod nahe der ukrainischen Grenze befanden. Laut den örtlichen Behörden gab es keine Überlebenden. Das Verteidigungsministerium warf Kiew den Abschuss des Flugzeugs vor, einen "Terrorakt".

Regierung halbiert maximalen Zuschuss bei Strompreisbremse

Wien - Angesichts einer Entspannung der Preissituation auf dem Strommarkt hat die türkis-grüne Regierung am Mittwoch im Ministerrat eine Halbierung der Stromkostenbremse beschlossen. Grundsätzlich werden bis Ende des Jahres die ersten 2.900 kWh Strom pro Jahr für jeden Haushalt noch subventioniert, allerdings sinkt ab 1. Juli die Förderung von bis zu 30 auf maximal 15 Cent pro kWh. Die Obergrenze des Energiepreises, bis zu dem die Bremse wirkt, geht von 40 auf 25 Cent zurück.

Polens neue Regierung will Abtreibungsrecht liberalisieren

Warschau - Polens neue Regierung will nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk in Kürze einen Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts vorlegen. Sie werde "einen Gesetzentwurf für legale und sichere Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ins Parlament einbringen", sagte Tusk am Mittwoch vor Journalisten in Warschau. Das polnische Abtreibungsrecht ist bisher so restriktiv wie fast nirgendwo sonst in Europa.

Zukunft von Signa-Projektgesellschaften weiter offen

Wien - Die Zukunft der Projektgesellschaften der insolventen Signa-Immobilienfirma Development ist auch nach dem gestrigen Gläubigerausschuss fraglich. Diese benötigen bekanntlich eine Liquiditätsspritze, um sich über Wasser zu halten. Über die Ergebnisse der Sitzung wurde Stillschweigen vereinbart, wie es am Mittwoch aus Gläubigerschützerkreisen gegenüber der APA hieß. Das Firmengeflecht rund um Investor Ren� Benko erodiert indessen weiter, die Signa SFS meldete heute Konkurs an.

Smartwatch-Fehlalarm: Große Suchaktion in Vorarlberg

Bregenz - Ein Smartwatch-Fehlalarm hat am späten Dienstagnachmittag im Skigebiet Silvretta-Montafon zu einer großen Suchaktion samt Hubschrauber geführt. Der Besitzer der Uhr, ein 70-jähriger Amerikaner, wurde schließlich wohlbehalten in seiner Urlaubsunterkunft angetroffen. Er hatte weder die Notrufe quittiert noch die unzähligen Anrufe der Einsatzkräfte beachtet, so die Polizei. Ob er den Einsatz bezahlen muss, wird nun vom Innenministerium geprüft.

