Neuerliche Gerüchte um Vorziehen der Nationalratswahl

Wien - Die schon seit Wochen schwelenden Gerüchte um ein Vorziehen der für Herbst angesetzten Nationalratswahl haben sich am Mittwoch neuerlich verdichtet. In mehreren Oppositionsfraktionen, aber auch in Regierungskreisen wurde ein Zusammenlegen mit der EU-Wahl am 9. Juni als Möglichkeit genannt. Demnach soll auch ÖVP-Chef Karl Nehammer diesem Termin nahegetreten sein. Aus dessen Büro hieß es auf APA-Anfrage: "Wir beteiligen uns an diesen Spekulationen nicht."

Cobra-Einsatz in Tirol: Mann fügte sich Stichwunde zu

Wörgl - Ein rumänischer Lkw-Fahrer hat sich Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz nahe der Autobahn im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) offenbar selbst mit einem Messer schwer verletzt, nachdem ein Großaufgebot von Polizei und Cobra ihn aus seinem Fahrzeug bewegen wollten. Er war zuvor mit einer Landsfrau in einen Streit geraten, anschließend flüchtete die Frau in eine Tankstelle. Als die Einsatzkräfte eingetroffen waren, verbarrikadierte sich der Mann im Lkw.

Brau Union erhöht Preise für Gastronomie und Handel

Wien/Linz - Schlechte Nachrichten für Biertrinkerinnen und Biertrinker: Die Preise für das Hopfengetränk dürften demnächst erneut steigen, zumindest für Marken der Brau Union. Sie erhöht ihre Preise für den Handel und die Gastronomie um durchschnittlich 3,6 Prozent. Entsprechende Medienberichte bestätigte das Unternehmen der APA am Mittwoch auf Anfrage. Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss.

UNO: Tote nach Beschuss von Flüchtlingslager im Gazastreifen

Jerusalem - Im Süden des Gazastreifens ist ein UNO-Lager mit palästinensischen Flüchtlingen beschossen worden. "Die Kämpfe in Khan Younis spitzen sich zu. (...) Das UNRWA-Lager mit zehntausenden Menschen ist gerade getroffen worden - Gebäude brennen und viele Opfer", schrieb Thomas White, Direktor der UNO-Hilfsorganisation für die Palästinenser (UNRWA) am Mittwoch auf X. Demnach trafen zwei Panzergeschoße ein UNRWA-Trainingszentrum, in dem 800 Menschen Zuflucht gesucht hatten.

Russischer Jet mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen gecrasht

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Russland ist am Mittwoch nach Angaben aus Moskau ein Militärflugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt. Die Agentur RIA Nowosti berichtete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass sich die Ukrainer für einen Gefangenenaustausch auf dem Weg nach Belgorod nahe der ukrainischen Grenze befanden. Laut den örtlichen Behörden gab es keine Überlebenden. Das Verteidigungsministerium warf Kiew den Abschuss des Flugzeugs vor, einen "Terrorakt".

Polens neue Regierung will Abtreibungsrecht liberalisieren

Warschau - Polens neue Regierung will nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk in Kürze einen Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts vorlegen. Sie werde "einen Gesetzentwurf für legale und sichere Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ins Parlament einbringen", sagte Tusk am Mittwoch vor Journalisten in Warschau. Das polnische Abtreibungsrecht ist bisher so restriktiv wie fast nirgendwo sonst in Europa.

Toter aus Neuer Donau in Wien geborgen

Wien - Aus der Neuen Donau im Wiener Bezirk Donaustadt ist Mittwochmittag eine Leiche geborgen worden. Wie Polizeisprecherin Julia Schick Medienberichte bestätigte, wurde der leblose Körper bei der Donaustadtbrücke entdeckt. Es handelt sich laut Polizei um einen Mann. Eine Obduktion der Leiche wurde angeregt. Von Suizid über einen Unfall bis hin zu einem Gewaltverbrechen ist derzeit alles denkbar.

Zukunft von Signa-Projektgesellschaften weiter offen

Wien - Die Zukunft der Projektgesellschaften der insolventen Signa-Immobilienfirma Development ist auch nach dem gestrigen Gläubigerausschuss fraglich. Diese benötigen bekanntlich eine Liquiditätsspritze, um sich über Wasser zu halten. Über die Ergebnisse der Sitzung wurde Stillschweigen vereinbart, wie es am Mittwoch aus Gläubigerschützerkreisen gegenüber der APA hieß. Das Firmengeflecht rund um Investor Ren� Benko erodiert indessen weiter, die Signa SFS meldete heute Konkurs an.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel deutlich höher beendet. Der ATX gewann 1,38 Prozent auf 3.431 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine starke Anlegerstimmung vor. Auf Unternehmensebene rückten Andritz und Lenzing in den Fokus. Der Anlagenbauer will bis 2026 die Umsatzmarke von 10 Mrd. Euro knacken und die Andritz-Titel zogen 4,1 Prozent hoch. Der Faserhersteller Lenzing konkretisierte seinen Gewinnausblick. Die schloss unverändert.

