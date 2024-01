Drei US-Soldaten bei Drohnenangriff in Jordanien getötet

Washington - Drei US-Soldaten sind bei einem Drohnenangriff in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze getötet und gut zwei Dutzend weitere verletzt worden. Der Anschlag sei "von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen" verübt worden, die in Syrien und im Irak operierten, teilte US-Präsident Joe Biden am Sonntag mit. Man sei allerdings noch dabei, die Fakten zu dem Angriff zusammenzutragen.

Armenien schlägt Aserbaidschan Nichtangriffspakt vor

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat dem Nachbarland Aserbaidschan nach eigenen Angaben die Unterzeichnung eines Nichtangriffspakts angeboten. "Wir haben Aserbaidschan einen Vorschlag für einen Mechanismus zur gegenseitigen Waffenkontrolle und die Unterzeichnung eines Nichtangriffspakts vorgelegt, wenn die Unterzeichnung eines Friedensvertrags sich verzögert", sagte Paschinjan am Sonntag in einer Rede anlässlich des armenischen Tags der Armee.

Zwei Verdächtige nach Angriff auf Istanbuler Kirche gefasst

Istanbul - Nach einem Angriff auf eine katholische Kirche in Istanbul mit einem Toten hat die türkische Polizei zwei Verdächtige gefasst. Das teilte Innenminister Ali Yerlikaya Sonntagabend auf X mit. Zwei Maskierte waren Sonntagfrüh während des Gottesdienstes in die katholische Kirche Santa Maria im Stadtteil Sariyer eingedrungen und töteten einen Mann. Das Opfer war Medienberichten zufolge 52 Jahre alt. Den Tätern gelang zunächst die Flucht.

Stichwahl um Präsidentenamt in Finnland

Helsinki - Der neue Präsident Finnlands wird in einer Stichwahl ermittelt. In der ersten Runde der Abstimmung am Sonntag zeichnete sich kein klarer Sieger ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen führte der Chef der konservativen Sammlungspartei, Alexander Stubb, mit 27,1 Prozent. Der Grüne Pekka Haavisto lag mit 25,7 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Jussi Halla-aho von der nationalistischen Finnischen Partei mit 19,0 Prozent.

Niger, Mali und Burkina Faso treten aus ECOWAS aus

Niamey - Die von Putschisten beherrschten Staaten Burkina Faso, Mali und Niger haben am Sonntag ihren sofortigen Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) bekannt gegeben. Begründet wurde der Schritt damit, die ECOWAS stehe unter dem Einfluss ausländischer Mächte, was die ECOWAS-Mitgliedstaaten bedrohe. Die ECOWAS-Länder hätten zudem irrationale und illegale Sanktionen verhängt, die gegen ihre eigenen Grundsätze verstießen, so die Mitteilung.

Ex-Tennisprofi 600.000 Euro abgeknöpft: Prozess in Kärnten

Klagenfurt - Weil er einen seiner Kunden um mehr als 600.000 Euro betrogen haben soll, muss sich am Montag ein 36-jähriger ehemaliger Privatkundenbetreuer einer Bank vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll seinem Opfer eine lukrative Veranlagungsmöglichkeit vorgespielt haben, in Wirklichkeit habe er das Geld aber verspekuliert, heißt es in der Anklage, die der APA vorliegt. Bei dem Opfer handelt es sich um den 74-jährigen ehemaligen Kärntner Tennisprofi Hans Kary.

AfD-Kandidat verliert Stichwahl gegen CDU-Mann in Thüringen

Schleiz - Die AfD hat die Stichwahl um das Landratsamt im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis verloren. Der CDU-Kandidat Christian Herrgott setzte sich am Sonntag gegen AfD-Mann Uwe Thrum durch, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Thrum war mit deutlichem Vorsprung in die Stichwahl gegangen und hatte auf das bundesweite zweite AfD-Landratsamt nach Robert Sesselmann in Sonneberg gehofft. CDU-Kandidat Herrgott kam nach der Auszählung aller Stimmbezirke auf 52,4 Prozent der Stimmen.

