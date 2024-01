ÖBAG-Aufsichtsräte schilderten in Kurz-Prozess Bestellung

Wien - Im Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss haben am Dienstag weitere Zeugenbefragungen begonnen. Den Auftakt machten der ehemalige Vorsitzende des ÖBAG-Aufsichtsrates, Helmut Kern, und Aufsichtsrätin Susanne Höllinger. Beide schilderten, wie sie vom damaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) gefragt wurden, ob sie diese Funktionen annehmen würden. Zuvor hatte es aber auch Anfragen aus Kurz' Umfeld gegeben.

EU-Kommission will 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040

Brüssel - Im Kampf gegen die Klimakrise sollen die Treibhausgasemissionen in der EU nach Ansicht der Europäischen Kommission bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Das geht aus einem Entwurf für das Klimaziel 2040 der Brüsseler Behörde hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der kommenden Woche will die Kommission das neue Klimaziel offiziell vorstellen.

Wien-Attentat: Lebenslang für Waffenvermittler rechtskräftig

Wien - Die lebenslange Haftstrafe des Waffenvermittlers des Attentäters von Wien ist rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) gab der Strafberufung des 33-Jährigen am Dienstag nicht statt. "Ohne die Waffen wäre die Tat nicht möglich gewesen, bei der vier Menschen gestorben und viele weitere verletzt und traumatisiert wurden", begründete der Richter das Urteil. Ebenfalls nicht Folge gab das OLG einer Berufung die Privatbeteiligtenzusprüche betreffend.

Ukraine: Selenskyj will obersten Armeechef austauschen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will einem Zeitungsbericht zufolge den Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee austauschen. Selenskyj habe Walerij Saluschny am Montag eine andere Aufgabe angeboten, doch der General habe abgelehnt, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Bei russischem Beschuss in verschiedenen Regionen der Ukraine kamen nach ukrainischen Angaben vom Dienstag mehrere Menschen ums Leben.

Österreich dankt NS-Opfern für Staatsbürgerschaftsannahme

Wien - Mit einem Festakt im Palais Niederösterreich hat Österreich am heutigen Dienstag jene tausende NS-Vertriebene gewürdigt, die infolge einer Gesetzesnovelle vor fünf Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft wieder angenommen haben. "Mit ihnen als Teil der Gesellschaft mache ich mir weit weniger Sorgen um die Zukunft dieses Landes", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Richtung von zwölf "Neo-Österreichern" aus aller Welt, die nach Wien gekommen waren.

Hamas prüft Vorschläge für Waffenruhe im Gaza-Krieg

Gaza/Jerusalem - Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas prüft nach Aussagen ihres Anführers Ismail Haniyeh einen Entwurf für eine Vereinbarung mit Israel, die zu einem Austausch von Geiseln gegen Häftlinge sowie zu einer längeren Feuerpause im Gaza-Krieg führen soll. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte umgehend, dass Israel diesen Krieg erst bei Erfüllung all seiner Ziele beenden werde.

Weitere 67 Jobs wackeln in kikaLeiner-Logistiksparte

Wien/St. Pölten - Der Schrumpfkurs der Möbelkette kikaLeiner geht weiter. Das Unternehmen wird einen Teil der Logistik an JCL Logistics Austria auslagern. Dadurch würden 67 von insgesamt 431 Beschäftigten in diesem Bereich gekündigt, teilte der Möbelhändler am Dienstag mit. Ein Teil dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde vom Logistiker JCL übernommen. JCL soll den Fuhrpark und Teile der Lagerlogistik mit März übernehmen.

Wiener Börse schließt gut behauptet, Warten auf Fed-Entscheid

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Zuwächsen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,23 Prozent auf 3.455,00 Einheiten. Die heutigen Konjunkturdaten aus der Eurozone zeugten bis auf jene aus Deutschland von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, allerdings dürften sich Investoren vor der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch mit größeren Engagements zurückhalten. Branchenseitig waren Bankenwerte gut gesucht. So gewannen unter anderem Erste Group 1,33 Prozent.

