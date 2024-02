Zweistaatenlösung für Israels Außenminister "absolut absurd"

Berlin - Der israelische Außenminister Israel Katz hat internationale Forderungen nach einer Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern als "absolut absurd" zurückgewiesen. Angesichts der Tatsache, dass Palästinenser Juden getötet hätten, könne man nicht Palästinensern die Aufgabe übertragen, künftig für die Sicherheit von Juden zuständig zu sein, sagte Katz in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, dem Sender "Welt TV" und "Politico".

Selenskyj: Heimische Waffenproduktion Weg in die Freiheit

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die wachsende Fertigung von Drohnen und Munition im eigenen Land als einen Weg in die Freiheit bezeichnet. "Die heimische Produktion von Drohnen, Artilleriegeschoßen und Militärfahrzeugen ist buchstäblich die Produktion unserer Freiheit, der Freiheit der Ukrainer und der Ukraine", sagte der 46-Jährige am Dienstag in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

US-Streitkräfte zerstören Houthi-Rakete

Washington/Sanaa - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut eine Schiffsabwehrrakete der militant-islamistischen Houthi zerstört. Das Geschoß sei am späten Dienstagabend (Ortszeit) aus dem von der Miliz kontrollierten Gebiet im Jemen in Richtung des Roten Meeres abgefeuert worden, teilte das Zentralkommando der Vereinigten Staaten auf dem Online-Portal X (früher Twitter) mit. Den Angaben zufolge gab es keine Verletzten oder Sachschäden.

Amtsverschwiegenheit dominiert Parlamentswoche

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner ersten Plenarsitzung 2024 das Aus für die Amtsverschwiegenheit. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz wird öffentlichen Stellen eine Pflicht zur Auskunftserteilung erteilt. Weiters auf der Agenda finden sich zwei Neuwahl-Anträge, einer der FPÖ, einer der Sozialdemokraten. Eine Mehrheit dafür ist nicht in Sicht.

Russen als letzte Zeugen im Kurz-Prozess

Wien - Einigermaßen skurril enden die Zeugenbefragungen im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Nach einem weiteren Aufsichtsratsmitglied der ÖBAG sagen am Mittwoch zwei russische Geschäftsleute aus, die ein Bewerbungsgespräch mit dem einstigen Vorstand der Staatsholding, Thomas Schmid, geführt haben sollen. Sie sollen sich an Kurz' Rechtsvertretung gewandt und Details aus dem Gespräch ausgeplaudert haben.

Unternehmensgründungen im Vorjahr auf Rekordniveau

Wien - Der Gründergeist ist in Österreich trotz der vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten intakt. Im vergangenen Jahr wurden 36.380 Unternehmen neu gegründet (2022: 34.685), das entspricht laut Wirtschaftskammer (WKÖ) einem neuen Rekord. Auf einem Allzeithoch befinden sich demzufolge auch die Gründungen durch Frauen, die fast hinter der Hälfte aller neuen Betriebe standen. Die stärkste Gründungbranche war das Gewerbe bzw. Handwerk, gefolgt vom Handel.

Prozessfortsetzung nach tödlichem Schuss in Wiener Druckerei

Wien - Der Prozess rund um einen tödlichen Schuss im Zuge eines missglückten Geldgeschäfts in einer Wiener Druckerei in Simmering wird am Mittwoch am Straflandesgericht fortgesetzt. Der 35-jährige Iraner soll einem Landsmann bei einer Überweisung 7.000 Euro unterschlagen haben. Als der 38-Jährige das Geld zurückverlangte, soll der Beschuldigte am 7. Mai 2023 auf ihn geschossen haben. Der Mann überlebte den Brustdurchschuss nicht. Der Angeklagte soll hoch verschuldet sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red