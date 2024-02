Tausende Menschen bei Grazer Demo gegen rechts

Graz - Rund eine Woche nach den Demos in Wien, Innsbruck und Salzburg gegen rechts gab es am Samstag auch in Graz eine Kundgebung, veranstaltet vom "Bündnis für Menschenrechte und Demokratie". Die Organisatoren sprachen nach eigener Zählung von rund 10.000 Teilnehmern, die Polizei von mehreren tausend, eine APA-Schätzung ergab rund 5.000 Teilnehmer in der Marschsäule an der Hauptbrücke. Zwischenfälle gab es laut Polizei und Organisatoren keine, den Abschluss bildete ein Lichtermeer.

Drei tote Männer mit Schusswunden in Wohnung in NÖ entdeckt

Bad Vöslau - Drei tote Männer sind am Samstagnachmittag nach einem Brand in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) entdeckt worden. Alle drei Leichen wiesen laut Stefan Pfandler, dem Leiter des ermittelnden Landeskriminalamts Niederösterreich, Schusswunden auf. Obduktionen wurden angeordnet, eine Faustfeuer- sowie eine Langwaffe sichergestellt. Hintergründe sowie die genauen Identitäten der drei Personen waren vorerst nicht bekannt.

Zahl der Suspendierungen an Schulen gestiegen

Wien - Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule wiederholt durch Gewalt auffallen, können sie für bis zu vier Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden. Und das passiert immer öfter, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). So hat sich die Zahl der Suspendierungen 2022/23 im Vergleich zu 2018/19 fast verdoppelt. Lehrer fordern Unterstützung durch Timeout-Klassen und Hilfsangebote für die Schüler.

Sozialversichungs-Chef mit Gesundheitsreform unzufrieden

Wien - Peter Lehner, in diesem Halbjahr Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ist mit der jüngsten Gesundheitsreform ebenso unzufrieden wie mit dem von der Regierung propagierten Startbonus für vorerst 100 Kassenärzte. Besser wäre es aus seiner Sicht, die Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung sicherzustellen, und zwar durch eine finanzielle Entlastung. Stattdessen fließe aber immer mehr Geld in den Krankenanstaltenbereich der Bundesländer.

Zumindest 46 Tote bei schweren Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Bei den schweren Waldbränden in Chile sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Präsident Gabriel Boric am Samstag mit. Unter den Opfern in der Stadt Vi�a del Mar an der Pazifikküste sei auch eine minderjährige Person, sagte Innenministerin Carolina Toh� am Samstag. Die Zahl der Toten sei noch vorläufig, da die Einsatzkräfte bisher nicht in alle von den Feuern betroffenen Gebiete vorrücken konnten.

Tirols Ärztechef drängt auf Belohnung zur Patientensteuerung

Innsbruck/Wien - Tirols Ärztekammerchef Stefan Kastner drängt vehement auf ein Bonus- bzw. "Belohnungssystem", um Patientenströme vermehrt weg von den Spitälern hin zu einem gestärkten, kassenärztlichen niedergelassenen Bereich zu lenken oder für eine andere schnelle Abklärung zu sorgen. So könnte jemand etwa eine Ermäßigung des Sozialversicherungsbeitrages bekommen, sollte er z. B. die Hotline "1450" in Anspruch nehmen, bevor er sich ins Spital begibt, sagte Kastner im APA-Interview.

