US-Militär und Partner greifen Houthi-Stellungen im Jemen an

Washington/London/Sanaa - Einen Tag nach den US-Luftangriffen gegen proiranische Milizen im Irak und Syrien haben Streitkräfte der USA und Großbritanniens gemeinsam Stellungen der Houthi im Jemen beschossen. Mit der Hilfe weiterer Länder seien 36 Ziele der ebenfalls vom Iran unterstützten Houthi-Miliz an 13 Orten im Jemen attackiert worden, teilte das US-Verteidigungsministerium am Samstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Der Iran verurteilte die Angriffe.

Nach Leichenfunden in NÖ stehen Identitäten fest

Bad Vöslau - Nach dem Fund von drei Toten mit Schusswunden in Bad Vöslau (Bezirk Baden) am Samstagnachmittag stehen die Identitäten fest. Laut Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, starben der Wohnungsbesitzer sowie zwei Männer aus dessen Freundes- bzw. Bekanntenkreis. Am Sonntag standen Vernehmungen von Angehörigen sowie die Spurenauswertung auf dem Plan. Klarheit über die Hintergründe dürften Obduktionen bringen, die zu Wochenbeginn durchgeführt werden.

Sozialversichungs-Chef mit Gesundheitsreform unzufrieden

Wien - Peter Lehner, in diesem Halbjahr Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ist mit der jüngsten Gesundheitsreform ebenso unzufrieden wie mit dem von der Regierung propagierten Startbonus für vorerst 100 Kassenärzte. Besser wäre es aus seiner Sicht, die Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung sicherzustellen, und zwar durch eine finanzielle Entlastung. Stattdessen fließe aber immer mehr Geld in den Krankenanstaltenbereich der Bundesländer.

Paris stimmt über Verdreifachung der Parkgebühren für SUV ab

Paris - In Paris hat am Sonntag eine Bürgerbefragung zur Erhöhung der Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen begonnen. Rund 1,3 Millionen Einwohner der Hauptstadt sind zu der Abstimmung unter dem Motto "Mehr oder weniger SUV in Paris?" aufgerufen. Nach dem Plan der Stadtverwaltung soll für SUV und andere schwere Autos schon eine Stunde Parken im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken zwölf statt bisher vier Euro.

FPÖ führt weiter Umfragen zur EU-Wahl an

Wien - Die FPÖ hat sich auch in den Umfragen zur EU-Wahl am 9. Juni auf dem ersten Platz eingerichtet: In einer OGM-Erhebung für den "Kurier" (Sonntagsausgabe) kommen die Freiheitlichen auf 26 Prozent, um Platz zwei rittern ÖVP (22 Prozent) und SPÖ (21 Prozent). Große Verliererin im Vergleich zur EU-Wahl 2019 wäre also die Volkspartei. Die Grünen könnten demnach ihr Ergebnis halten, die NEOS zulegen.

37-Jähriger bei Motorschlittenunfall im Pinzgau gestorben

Bramberg - Ein 37-jähriger Tiroler ist am Samstagabend bei einem Unfall mit einem Motorschlitten im Skigebiet Wildkogel in Bramberg im Pinzgau gestorben. Er war gemeinsam mit einem 47-Jährigen auf 2.100 Metern Seehöhe auf einer präparierten Pistenraupenspur unterwegs, als der Motorschlitten rechts von der Spur abkam und in unbefestigtes Gelände abrutschte. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und prallte frontal gegen einen Stahlträger, berichtete die Polizei Salzburg.

Bod� feierte ebenfalls Start in das Kulturhauptstadt-Jahr

Bodö - Nach dem Salzkammergut mit der Bannerstadt Bad Ischl und Estlands zweitgrößte Stadt Tartu hat nun auch das norwegische Bod� am Samstagabend mit Tänzen, Feuerwerk und Musik den offiziellen Beginn des Jahres als Europäische Kulturhauptstadt gefeiert. Königin Sonja würdigte in ihrer Rede, die Stadt lade alle Menschen ein, schöne Gemeinschaften zu schaffen - und das in einer Zeit, in der Begegnung wichtiger sei denn je.

Insolvente Galeria trennt sich von Managern

Essen/Wien - Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof aus dem Signa-Firmenkonglomerat von Rene Benko entlässt Manager und dünnt damit den Verwaltungsapparat aus. "Ja, wir trennen uns von einzelnen Führungskräften", sagte Galeria-Chef Olivier van den Bossche dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" laut Vorausmeldung vom Sonntag. "Wir mussten schauen, wie viele Leute wir noch in der Hauptverwaltung brauchen."

