Sozialversichungs-Chef mit Gesundheitsreform unzufrieden

Wien - Peter Lehner, in diesem Halbjahr Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ist mit der jüngsten Gesundheitsreform ebenso unzufrieden wie mit dem von der Regierung propagierten Startbonus für vorerst 100 Kassenärzte. Besser wäre es aus seiner Sicht, die Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung sicherzustellen, und zwar durch eine finanzielle Entlastung. Stattdessen fließe aber immer mehr Geld in den Krankenanstaltenbereich der Bundesländer.

Opferzahlen nach Waldbränden in Chile steigen immer weiter

Santiago de Chile - Bei den heftigen Waldbränden in Chile ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf mindestens 56 gestiegen. Das gab der Gouverneur von Valpara�so, Rodrigo Mundaca, am Sonntag bekannt. Präsident Gabriel Boric reiste in die Katastrophenregion und besuchte in der Stadt Vi�a del Mar ein Krankenhaus. "Das Wichtigste ist jetzt, Leben zu retten und die Brände zu löschen", sagte er. Die Zahl der Toten und Verletzten werde noch deutlich steigen, meinte Innenministerin Carolina Toh�.

Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Gaza/Jerusalem - Rund vier Monate nach Ausbruch des Gaza-Kriegs gehen die Gefechte zwischen israelischen Soldaten und der Terrormiliz Hamas ungebrochen weiter. Sowohl in Gaza-Stadt im Norden als auch in Khan Younis im Süden dauerten die Kämpfe am Sonntag an. Nach palästinensischen Angaben sind in den letzten 24 Stunden mindestens 127 Menschen ums Leben gekommen.

Wiener AKH will 52.000 Gangleuchten austauschen

Wien - Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) werden mittelfristig 52.000 Gangleuchten aus den 1970-er-Jahren ausgetauscht und durch neuere, sparsamere Modelle ersetzt. In einem ersten Schritt geht es zunächst 8.000 alten "Stromfressern", die zum Großteil rund um die Uhr leuchten, an den Kragen. Damit sollen bereits heuer der Stromverbrauch um eine Gigawattstunde sinken und insgesamt 265 Tonnen CO2 eingespart werden, teilten das AKH und Wien Energie am Sonntag mit.

Russland: 28 Tote nach Angriff auf Lyssytschansk

Moskau - Mindestens 28 Menschen sind in der ukrainischen Stadt Lyssytschansk nach Angaben der russischen Besatzer bei schwerem Beschuss einer Bäckerei durch Kiews Streitkräfte getötet worden. Unter den Toten sei auch ein Kind, teilten die Behörden am Sonntag mit. Weitere zehn Menschen seien bei dem Angriff am Samstag verletzt worden, schrieb der Chef der von Russland annektierten Region Luhansk, Leonid Passetschnik, in seinem Telegram-Kanal.

Salvadorianer stimmen über Präsidenten und Parlament ab

San Salvador - In El Salvador hat die Präsidenten- und Parlamentswahl begonnen. Wegen seines harten Vorgehens gegen kriminelle Banden dürfte der umstrittene Staatschef Nayib Bukele bei der Abstimmung am Sonntag allen Umfragen zufolge mit großer Mehrheit wiedergewählt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red